Житель Алапаевска осуждён на два года условно за репост запрещенных аудиозаписей
24 апреля, 23:20Crazy News
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В Алапаевске осудили юношу 19-ти лет за размещение запрещенных аудиозаписей в соцсетях.
Сюжеты: Алапаевск
На протяжении трех месяцев молодой человек публиковал на своей странице во «ВКонтакте» при помощи репостов аудиозаписи, которые запрещены Минюстом Российской Федерации.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Юноше дали один год испытательного срока и осудили на два года условно, сообщает «Екатеринбург в эфире».
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