Житель Алапаевска осуждён на два года условно за репост запрещенных аудиозаписей

На протяжении трех месяцев молодой человек публиковал на своей странице во «ВКонтакте» при помощи репостов аудиозаписи, которые запрещены Минюстом Российской Федерации.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Юноше дали один год испытательного срока и осудили на два года условно, сообщает «Екатеринбург в эфире».