210 правых босоножек‍ были изъяты у китайца в екатеринбургском аэропорту Кольцово

Таможенники изъяли у пассажира из Китая три больших коробки. Когда коробки вскрыли, в них находились женские босоножки, однако перевозимая обувь оказалась только на одну ногу. Все босоножки были правыми. Вес трех коробок с обувью составил 46 килограммов.

Гражданин Китая сообщил сотрудникам таможни, что в столице Урала у него пересадка. Мужчина направлялся в Москву, где проходит выставка обуви. Все 210 правых босоножек – это выставочные образцы, поэтому он вез их без пар.