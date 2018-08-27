210 правых босоножек были изъяты у китайца в екатеринбургском аэропорту Кольцово
Сегодня, 22:50Crazy News
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Китайца задержали в аэропорту Екатеринбурга с 210 правыми женскими босоножками.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Znak.com
Таможенники изъяли у пассажира из Китая три больших коробки. Когда коробки вскрыли, в них находились женские босоножки, однако перевозимая обувь оказалась только на одну ногу. Все босоножки были правыми. Вес трех коробок с обувью составил 46 килограммов.
Гражданин Китая сообщил сотрудникам таможни, что в столице Урала у него пересадка. Мужчина направлялся в Москву, где проходит выставка обуви. Все 210 правых босоножек – это выставочные образцы, поэтому он вез их без пар.
Поскольку партия обуви не считается предметом личного пользования и должны были быть задекларированы, все выставочные образцы были изъяты, а на иностранного гражданина составлен административный протокол.
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