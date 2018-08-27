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#домахорошо
210 правых босоножек‍ были изъяты у китайца в екатеринбургском аэропорту Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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210 правых босоножек‍ были изъяты у китайца в екатеринбургском аэропорту Кольцово

Сегодня, 22:50Crazy News
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