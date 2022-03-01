Модульбанк открывает валютные счета для предпринимателей в онлайн-режиме за один час

Модульбанк ускорил открытие валютных расчетных счетов. В настоящее время на открытие счета онлайн уходит не более одного часа. Банк в стандартном режиме проводит внутренние и международные операции в валюте, в том числе в долларах и евро, а также обслуживает бизнес-карты клиентов.

Валютный контроль в Модульбанке бесплатный, пишет newsnn.ru. Коммерсанту нужно оплатить лишь комиссию за перевод. Сотрудники банка все необходимые справки и распоряжения готовят сами. В результате валютный контроль проходит очень быстро — всего за два часа. Платеж отслеживается бесплатно. У Модульбанка есть в наличии прямой корреспондентский счет в австрийском Raiffeisenbank, необходимый для работы с западными рынками. В китайском Bank of China у российской финансовой организации тоже свой счет для работы с Азией. Модульбанк является полностью частным банком. Все его активы хранятся в рублях в РФ. У банка нет валютных вкладов за границей. Он не играет на международных финансовых рынках. Выходит, что по отношению к Модульбанку нет предмета для санкций. В настоящее время кредитному учреждению важно обеспечить непрерывность бизнеса его клиентов, работающих с партнерами из-за рубежа. Топ-менеджеры рассматривают не один сценарий для обеспечения альтернативных валютных маршрутов даже при наступлении самого пессимистичного прогноза, заверил член правления Модульбанка Павел Семенов. Представители Международной системы межбанковских платежей (SWIFT) в воскресенье, 27 февраля, заявили о готовности в ближайшее время исполнить решение европейских государств о санкциях против российских банков. Другими словами, часть отечественных банков, на которые наложили санкции, могут отключить от системы межбанковских платежей. Эти финансовые организации лишатся возможности проводить международные переводы и операции в валюте. По их картам нельзя будет проводить оплату за границей или снять наличные в банкоматах в других государствах. В России у SWIFT имеется альтернатива. Летом минувшего года Модульбанк и VISA первыми в стране запустили для пользователей систему международных платежей VISA B2B Connect. Система еще новая. У нее нет столь разветвленной сети, как SWIFT. Однако ее можно использовать как запасной канал. В 2014 году ЦБ РФ ввел в эксплуатацию Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Так банки под санкциями смогут проводить платежи внутри России. В настоящее время через эту систему проходит где-то 20% всех финансовых транзакций. Она не способна компенсировать отключение от международных провайдеров, но может закрыть потребности внутреннего трафика. Еще в Российской Федерации функционирует Система быстрых платежей, не зависящая от международных сервисов. Она может стать альтернативой эквайринга и работать в режиме онлайн.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter