Территория музея «Дома Худояровых» в Нижнем Тагиле будет благоустроена за 2,1 млн

Подрядчику предстоит разобрать асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, грунт с перемещением, выкорчевать пни, демонтировать опоры контактной сети и провода, светильники. Также должны быть установлены бордюры, обустроены пешеходные дорожки и площадки, монтированы урны и скамьи. Последние должны иметь в конструкции анти-вандальные крепления.