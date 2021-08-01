Территория музея «Дома Худояровых» в Нижнем Тагиле будет благоустроена за 2,1 млн

Территория музея «Дома Худояровых» в Нижнем Тагиле будет благоустроена за 2,1 млн
Территория музея «Дома Худояровых» в Нижнем Тагиле будет благоустроена за 2,1 млн
Сегодня, 11:32ЭкономикаФото: Google.Maps
На территории музея «Дома Худояровых», расположенного на улице Тагильская, 24 в Нижнем Тагиле, будет проведено благоустройство. Общая его стоимость составляет 2,1 миллиона рублей.

Основанием для проведения закупки является полученная субсидия на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Заказчиком выступает Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал».

Подрядчику предстоит разобрать асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, грунт с перемещением, выкорчевать пни, демонтировать опоры контактной сети и провода, светильники. Также должны быть установлены бордюры, обустроены пешеходные дорожки и площадки, монтированы урны и скамьи. Последние должны иметь в конструкции анти-вандальные крепления.

Все работы должны быть завершены до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 августа 2021 года.

Напомним, на благоустройство парков и скверов в Нижнем Тагиле выделено 130 миллионов рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
благоустройствоНижний Тагилспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы