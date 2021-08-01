Территория музея «Дома Худояровых» в Нижнем Тагиле будет благоустроена за 2,1 млн

Основанием для проведения закупки является полученная субсидия на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Заказчиком выступает Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал».
Подрядчику предстоит разобрать асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, грунт с перемещением, выкорчевать пни, демонтировать опоры контактной сети и провода, светильники. Также должны быть установлены бордюры, обустроены пешеходные дорожки и площадки, монтированы урны и скамьи. Последние должны иметь в конструкции анти-вандальные крепления.
Все работы должны быть завершены до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 9 августа 2021 года.
Напомним, на благоустройство парков и скверов в Нижнем Тагиле выделено 130 миллионов рублей.