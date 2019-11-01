Депутаты хотят разрешить россиянам не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
В Госдуме депутат от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением разрешить россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ, пишет РИА «Новости».
Как сообщил парламентарий, он регулярно получает от граждан жалобы на некачественные коммунальные услуги и при этом высокие тарифы на них. В России действует порядок перерасчета за услуги, полученные не в полном объеме или некачественные услуги, однако в данном случае его механизм работы для граждан сложен и малопонятен, считает депутат.
Закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании, заявил народный избранник.
Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ об увеличении платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года. Согласно документу, в Свердловской области тарифы вырастут максимум на 3,6%.