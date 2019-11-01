Депутаты хотят разрешить россиянам не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Как сообщил парламентарий, он регулярно получает от граждан жалобы на некачественные коммунальные услуги и при этом высокие тарифы на них. В России действует порядок перерасчета за услуги, полученные не в полном объеме или некачественные услуги, однако в данном случае его механизм работы для граждан сложен и малопонятен, считает депутат.