Магазины Apple перестали работать в Екатеринбурге

Магазины с продукцией Apple перестали работать в Екатеринбурге после того, как компания приостановила продажи в России и ограничила использование Applе Pay.

До пятницы наш магазин по техническим причинам закрыт. Надеемся, что потом начнем работать, рассказала редакции TagilCity.ru менеджер салона связи на улице Вайнера, 19. Также она пояснила, что сейчас по всем интересующим вопросам клиентов консультируют по телефону. Напомним, в связи с конфликтом России и Украины иностранные государства ввели санкции в отношении нашей страны. Ограничения коснулись банков, предприятий, авиации, связи и других областей. Apple приостановила продажу смартфонов, компьютеров, аксессуаров и программного обеспечения. Компания Apple ограничила присутствие на российском рынке

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