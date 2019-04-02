Предприятие в Екатеринбурге выплатило 11 млн долга после ареста автопарка
Предприятие в Екатеринбурге задолжало 11 миллионов рублей по налогам и сборам, задолженность была погашена только после ареста автопарка, сообщает УФССП по региону.
Предприятие в Екатеринбурге задолжало 11 миллионов рублей по налогам и сборам, в отношении организации начато 9 исполнительных производств. Представителю должника было вручено постановление, также он был уведомлен о сроках, предоставленных законодательно для погашения задолженности. Однако в установленный срок добровольно требование исполнено не было.
Судебными приставами-исполнителями, в целях обеспечения исполнения обязательства, на счета должника был наложен арест, после этого фирма выплатила 5,8 миллиона рублей. После этого предприятие вновь перестало принимать меры по уменьшению размера долга.
Приставы установили, что в собственности предприятия числятся восемь транспортных средств. На автобусы и легковые автомобили был наложен арест. После этого предприниматель погасил задолженность в полном объеме.