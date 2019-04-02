Предприятие в Екатеринбурге выплатило 11 млн долга после ареста автопарка

Предприятие в Екатеринбурге задолжало 11 миллионов рублей по налогам и сборам, в отношении организации начато 9 исполнительных производств. Представителю должника было вручено постановление, также он был уведомлен о сроках, предоставленных законодательно для погашения задолженности. Однако в установленный срок добровольно требование исполнено не было.

Судебными приставами-исполнителями, в целях обеспечения исполнения обязательства, на счета должника был наложен арест, после этого фирма выплатила 5,8 миллиона рублей. После этого предприятие вновь перестало принимать меры по уменьшению размера долга.