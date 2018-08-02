РЖД ограничило вывоз зерна через прибалтийские порты на 70%

О проблеме организации экспорта зерна в порты Прибалтики вице-президент РЗС Александр Корбута сообщил в письме вице-премьеру Алексею Гордееву от 1 августа. По мнению главы РЗС, ограничение транспортировки зерновых через прибалтийские порты является препятствием в стремлении России занять место экспортера мирового значения. Однако, судя по тому, что лишь 30% заявок на экспорт зерна и продукты переработки через порты Прибалтики одобряется, является выгодным для сторонних лиц.

Александр Корбута сообщает, что ОАО РЖД оправдывает столь высокий процент отклонения заявок, ссылаясь на «технические причины». Однако при перевозке других грузов таких причин не возникает. РЗС обращается к вице-премьеру с просьбой рассмотреть вопрос об обеспечении перевозки зерновых грузов в порты Прибалтики.

По мнению РЗС, зарубежные порты Балтики, а именно Латвии (Лиепая, Рига, Вентспилс) нацелены на экспорт зерна из России. Как сообщает Александр Корбут, но есть информация от участников рынка о том, что «существует тенденция искусственного ограничения российского экспортного потенциала».

В 2018 году планируется собрать 105-114 млн тонн зерна, что при рекордных переходящих запасах в 20,4 млн тонн, а также предполагаемом спаде производства на Украине и в Европе и хорошей рыночной конъюнктуре создает возможность экспорта 42-45 млн тонн зерна.

По данным 2017 года, через порты Прибалтики было транспортировано 1,76 млн тонн зерна и 1,2 млн тонн продукции масложировой и сахарной промышленности. Вице-президент Российского зернового союза сообщает, что российские порты Балтики (Калининград, Усть-Луга, Петербург и др.) «в настоящее время физически не готовы обеспечить перевалку зерна и продуктов переработки требуемых объемов» из-за недостроенной инфраструктуры.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сообщает, что во втором квартале переправка угля и нефтепродуктов через порты Латвии выросла в сравнении с первым кварталом. Это объясняется ограничениями по выгрузке в Усть-Луге.

Но ситуация с экспортом зерна отличается: ОАО «РЖД» ограничивает отправки в порт Лиепая, который за первое полугодие увеличил отгрузку зерновых грузов на 52,6%, до 1,72 млн тонн (преимущественно российских). По количеству отклоненных заявок через Латвию лидирующее место занимает зерно, говорит эксперт, но поставки через Лиепаю продолжатся до запуска «Новотрансом» зернового терминала в Усть-Луге.

Для ряда производителей зерна выход в Прибалтику — единственная возможность недорогого и оперативного экспорта. Коридоры Юга традиционно переполнены и более затратны, и зернопроизводители регионов, удаленных от Новороссийска, оказываются отрезаны от своих коридоров, сообщает источник.

Проблема транспортировки грузов в порты Прибалтики, с одной стороны, препятствует росту экспорта РФ, а с другой - отражает стремление перенаправить его в свои порты. В 2016 году при перевозке белорусского топлива через РФ ОАО «РЖД» обеспечивало скидку в размере 25% для того, чтобы перенаправить поток грузоперевозок из Прибалтики, однако ситуация не изменилась. В 2017 году балтийский транзит, по словам аграриев, тоже был ограничен: в феврале-марте поставки были ограничены, но в июле вновь возобновились.

Политика ограничений экспорта зерна через порты Прибалтики может привести к недовывозу 150–200 тыс. тонн зерновых грузов в месяц.

Прибалтийское направление важно, особенно когда инфраструктура используется с максимальной нагрузкой, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов.