Смена юрисдикции: ООО «Нижнетагильская птицефабрика» получило новую прописку

О том, что птицефабрика сменила юрисдикцию, рассказал врио главы города Владислав Пинаев.

Нижнетагильская птицефабрика» стала нижнетагильской. Она станет одним из крупнейших налогоплательщиков. У нас есть точки взаимодействия, когда мы будем полезны друг другу. Птицефабрика – сельскохозяйственный актив, который действительно обеспечит продовольственную безопасность тагильчан,отметил Владислав Пинаев.

Известно, что переговоры длились несколько месяцев, сейчас процесс на стадии завершения. В руководстве предприятия признательны, что на них обратили внимание. Теперь они надеются на плодотворное взаимодействие с Нижним Тагилом. Птицефабрика готова обеспечить своей продукцией 100% жителей города. Скорее всего, «переезд» фабрики приведет к наращиванию производственного комплекса и увеличению числа рабочих мест.