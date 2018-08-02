Смена юрисдикции: ООО «Нижнетагильская птицефабрика» получило новую прописку
ООО «Нижнетагильская птицефабрика» получило прописку в Нижнем Тагиле. Ранее оно было зарегистрировано в Горноуральском городском округе.
О том, что птицефабрика сменила юрисдикцию, рассказал врио главы города Владислав Пинаев.
Нижнетагильская птицефабрика» стала нижнетагильской. Она станет одним из крупнейших налогоплательщиков. У нас есть точки взаимодействия, когда мы будем полезны друг другу. Птицефабрика – сельскохозяйственный актив, который действительно обеспечит продовольственную безопасность тагильчан,отметил Владислав Пинаев.
Известно, что переговоры длились несколько месяцев, сейчас процесс на стадии завершения. В руководстве предприятия признательны, что на них обратили внимание. Теперь они надеются на плодотворное взаимодействие с Нижним Тагилом. Птицефабрика готова обеспечить своей продукцией 100% жителей города. Скорее всего, «переезд» фабрики приведет к наращиванию производственного комплекса и увеличению числа рабочих мест.
В настоящее время комплекс располагается на втором месте по объему производства яиц в Свердловской области. В штате насчитывается 400 человек. Смена юрисдикции положительно отразится не только на развитии предприятия, но и на потребительском рынке в целом.