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Нижний Тагил получит из области 576 млн рублей на ремонт дорог и улиц по нацпроекту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил получит из области 576 млн рублей на ремонт дорог и улиц по нацпроекту

Сегодня, 14:34ЭкономикаФото: flickr.com
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