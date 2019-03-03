Нижний Тагил получит из области 576 млн рублей на ремонт дорог и улиц по нацпроекту

Полная стоимость ремонта дорог в Свердловской области – более трёх миллиардов рублей, сообщает департамент информполитики региона. На эти цели почти 2 млрд будут выделены из федерального бюджета, 1 млрд – из регионального. В бюджете Нижнего Тагила на ремонт дорог предусмотрено 30,3 млн рублей.

На ремонт улиц Екатеринбурга потратят 1 млрд рублей из федеральных денег. Оставшиеся 328 млн уйдут на региональные дороги. В 2019 году планируется привести в порядок 80,2 км региональных трасс на 39 участках. Например, будут отремонтированы участки в районах Большого Седельниково и Новосвердловской нефтебазы, а также на дороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск, на серовском и тюменском направлениях.

Список подлежащих ремонту дорог был составлен с учётом мнения уральцев – жители Свердловской области указывали участки автодорог в плачевном состоянии в приложении «Монитор-ЕК». Также использовались сведения проекта «Дорожная инспекция ОНФ».