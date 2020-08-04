Из-за пандемии спрос на строительство вырос на 64%: какие дома выбирают свердловчане?

В связи с пандемией спрос на строительство загородного дома вырос значительно. На примере Свердловской области — на 64%, по другим регионам ситуация сравнима, говорят специалисты портала Лесстрой.

Одна из причин переезда за город — это боязнь заразиться коронавирусом при близком контакте с людьми. Соседи в многоквартирных домах пользуются одним и тем же лифтом, прикасаются к подъездным дверям и в целом часто пересекаются друг с другом. При этом загородная жизнь исключает случайные столкновения с незнакомыми людьми и таким образом снижает риск заражения.

Люди боятся находиться в городе. Они переезжают за город, чтобы меньше контактировать с людьми. Кто-то покупает то, что продают, кто-то строит, чтобы переехать как можно быстрее, рассказывает совладелец компании «Астекхоум» Антон Пискулин.

Новый собственный дом с приходом современных технологий можно получить всего за несколько месяцев — такое стало реально с помощью каркасного домостроения. Как рассказывают участники отрасли, 75% покупателей каркасных домов в России — это частные лица, которые заказывают такие здания для жизни. И четверть заказчиков относится к коммерческим компаниям, например, из сферы HoReCa (рестораны, гостиницы, а также поступают заявки от предприятий на строительство каркасных домов общественного назначения (столовые, проходные и т.д.).

Фото: Торгово-промышленная палата РФ

Среди преимуществ каркасного дома — скорость возведения. Поскольку почти полностью здание производится на заводе, сборка на стройплощадке при применении крана может занять всего несколько дней. Панели для пола, стен и потолка с утеплителем внутри обшивают специальными плитами, после в конструкцию помещают окна и двери, а сборка производится краном — уже из готовых стен.

Панели для каркасных домов отличаются материалами — разные виды каркасов (металл или дерево), утеплителя и связующих материалов.

Как правило, каркасным домам отдается предпочтение по причинам: высокая скорость строительства, возможность строительства сразу под ключ, относительно небольшой вес (меньшие требования к фундаменту), разнообразие вариантов отделки, относительно невысокая стоимость, рассказывают представители портала Лесстрой.

Фото: Торгово-промышленная палата РФ

В Ассоциации деревянного домостроения России рассказывают, что рынок деревянного домостроения по стране в целом начал сокращаться. Доля каркасных домов за минувшие три года доросла до 60%, клееный брус - прежний лидер отрасли - пользуется меньше популярностью, еще ниже спрос на бревенчатые дома (менее 10%). При этом в Свердловской области ситуация совершенно другая, на каркасные дома приходится меньше четверти спроса:

Каркасных домов в структуре спроса на дома по Свердловской области в 2020 м году — 23,2%. Всего поступила 131 заявка, из них на дома 56, из них каркасные — 13. В сравнении с тем же периодом (январь–июль) 2019 года количество заявок на дома выросло на 64%, доля каркасных домов среди них увеличилась на 2,6% (с 20,6% до 23,2%),говорит собеседник редакции.

Фото: Торгово-промышленная палата РФ

Еще более консервативна ситуация в Нижнем Тагиле: в нашем городе, по оценке участников рынка, спрос на каркасные дома еще ниже. В первую очередь, проблема в недоверии к новым технологиям.

Большинство раньше строили каменные дома, а сейчас больше строят деревянные дома — восстанавливают старые и строят новые. Каркасных не очень много, больше из дерева — бревна и профилированного бруса. В Нижнем Тагиле каркасные дома мало пользуются спросом. У нас по региону считается, что дом надежнее, если он из бруса будет. Каркасным домам мало доверяют. Из общего объема в нашей компании каркасные дома занимают 1%, около 90% деревянные и 29% каменные,говорит владелец строительной компании Олег Осинцев.

Российские специалисты уверены, что в будущем каркасное домостроение будет получать подавляющее большинство заказов, однако для этого отрасли еще необходимо решить ряд проблем.

До 60-70 процентов от всего жилищного строительства [может] занять вот этот сегмент рынка. К 2030 году это можно достичь. Если проблемы, которые существуют, мы научимся решать,считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

В частности, каркасные дома для постоянного проживания (особенно в условиях холодного климата) стоят дороже других зданий. Самые дешевые каркасно-щитовые дома не пригодны для российских зим и подходят лишь для летнего периода. Здания из сэндвич-панелей обойдутся покупателю в полтора раза дороже. При этом стены из пенополистирола потребуют дополнительных средств на организацию вентиляции в здании. Легкие стальные конструкции снижают стоимость фундамента, но требуют утепления и защиты от влаги, а также обходятся дороже из-за стоимости металла.

Фото: Торгово-промышленная палата РФ

Преимуществом каркасных домов становится низкая нагрузка на фундамент, также такие здания могут быть выше 3 этажей, что запрещено для деревянных домов. Участники отрасли считают, что после затихания пандемии спрос на дома упадет, поэтому и покупателям, и самим строителям понадобится поддержка государства.

Нормативная база здесь серьёзно подсела. Она практически вся с советских времён. Мы в ближайшие года два-три могли бы достаточно серьёзно доработать нормативную базу, чтобы расширить возможности в этом плане,считает президент Торгово-промышленной палаты России.

Помощью россиянам в направлении домостроения чаще всего называют программу «Сельская ипотека», программу материнского капитала и сокращение ставки ипотечного кредитования на строительство дома за счет субсидий государства (программа Минэкономразвития).

Помощь государства может быть в адрес, например, многодетных семей, у кого много детей, кто хотел бы иметь такой дом. У нас достаточно много семей, которые имеют много детей. И в этой части плечо государства было бы, конечно, к месту,уверен президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.