УФАС поверит свердловские аптеки из-за завышения цен на медицинские маски
Сегодня, 14:40ЭкономикаФото: pixabay.com
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В Свердловской области УФАС начинает проводить внеплановые выездные проверки аптек, связанные с поступающими сведениями о завышении цен на медицинские маски, пишет интернет-издание Znak.
Как поясняют в пресс-службе ведомства, завышение цен на маски может свидетельствовать об установлении монопольно высокой цены или же о создании картеля, направленного на установление цен на маски. Если сведения найдут подтверждение, аптекам грозит наказание в виде штрафов, которые могут достигать нескольких миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в феврале цены на маски в связи со вспышкой коронавируса выросли на 11,8%. Цена варьировалась от 4,2 рубля до 10 рублей за штуку. Повышенный спрос на маски привел к их отсутствию в некоторых аптеках. Однако правительство региона отмечает, что в целом дефицита медицинских масок в Свердловской области нет.
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