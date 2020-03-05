УФАС поверит свердловские аптеки из-за завышения цен на медицинские маски

Как поясняют в пресс-службе ведомства, завышение цен на маски может свидетельствовать об установлении монопольно высокой цены или же о создании картеля, направленного на установление цен на маски. Если сведения найдут подтверждение, аптекам грозит наказание в виде штрафов, которые могут достигать нескольких миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в феврале цены на маски в связи со вспышкой коронавируса выросли на 11,8%. Цена варьировалась от 4,2 рубля до 10 рублей за штуку. Повышенный спрос на маски привел к их отсутствию в некоторых аптеках. Однако правительство региона отмечает, что в целом дефицита медицинских масок в Свердловской области нет.