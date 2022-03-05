Ограничения на продажу продуктов введены в уральских «Перекрестках» и «Пятерочках»

Ограничения на продажу продуктов введены в уральских «Перекрестках» и «Пятерочках»
Ограничения на продажу продуктов введены в уральских «Перекрестках» и «Пятерочках»
Сегодня, 17:25ЭкономикаФото: 1MI
Ограничения на продажу товаров введены в «Перекрестках» и «Пятерочках» в Свердловской области. В сети это объяснили резким повышением спроса на некоторые товары, например, сахар, гречку и подсолнечное масло.

Ограничение призвано обеспечить наличие товаров первой необходимости.

Магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток» ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров, пишет Е1 со ссылкой на X5 Group, управляющую сетями.

Там отметили, что проблем с поставками не наблюдается. Однако из-за ажиотажа продавцы не всегда успевают наполнять полки.

По данным компании, у поставщиков еще достаточный запас продукции. Однако они не успевают расфасовывать и готовить продукцию на поставку, что повторяет ситуацию в марте 2020 года, когда была объявлена пандемия коронавируса.

Сколько конкретно продуктов разрешается брать в одни руки не уточняется, но отмечают, что ожидается в ближайшее время спад ажиотажа. Также не закупаться товарами попросили в сети «Ашан». Причиной там назвали сдерживание роста цен.

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