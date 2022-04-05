Как уйти на кредитные каникулы в Свердловской области

С введением санкций у некоторых жителей России, в том числе и свердловчан, упали доходы. Однако обслуживать кредиты и ипотеки необходимо. Для решения проблемы есть кредитные каникулы. Но как на них уйти?

Кредитные каникулы не отменяют оплату, они могут ее только отсрочить на 6 месяцев, либо будет снижен платеж, сообщает портал «Объясняем.рф». Для получения отсрочки должен соблюдаться ряд условий: Кредитный договор должен быть оформлен до 1 марта 2022 года;

Доход снизился минимум на 30% по сравнению с прошлым месяцем;

У гражданина не оформлены ипотечные каникулы. Если все условия соблюдены, то нужно обратиться в отделение банка с заявлением и документами, которые подтверждают снижение дохода. Это может быть справка о доходах, либо признание безработным. Подать заявление можно до 30 сентября 2022 года. Банк рассматривает документы в течение пяти дней и затем дает ответ. Льготный период по кредитным каникулам длится 6 месяцев. В это время банком не начисляются пени, штрафы, а также не выдвигается требований по внесению платежа. Однако проценты продолжают начисляться. После завершения каникул график выплат увеличивается. При этом прервать каникулы можно в любое время.

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