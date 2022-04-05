Как уйти на кредитные каникулы в Свердловской области

Кредитные каникулы не отменяют оплату, они могут ее только отсрочить на 6 месяцев, либо будет снижен платеж, сообщает портал «Объясняем.рф».
Для получения отсрочки должен соблюдаться ряд условий:
Если все условия соблюдены, то нужно обратиться в отделение банка с заявлением и документами, которые подтверждают снижение дохода. Это может быть справка о доходах, либо признание безработным. Подать заявление можно до 30 сентября 2022 года.
Банк рассматривает документы в течение пяти дней и затем дает ответ.
Льготный период по кредитным каникулам длится 6 месяцев. В это время банком не начисляются пени, штрафы, а также не выдвигается требований по внесению платежа. Однако проценты продолжают начисляться.
После завершения каникул график выплат увеличивается. При этом прервать каникулы можно в любое время.