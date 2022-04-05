Как уйти на кредитные каникулы в Свердловской области

Как уйти на кредитные каникулы в Свердловской области
Как уйти на кредитные каникулы в Свердловской области
Сегодня, 10:05ЭкономикаФото: 1MI
С введением санкций у некоторых жителей России, в том числе и свердловчан, упали доходы. Однако обслуживать кредиты и ипотеки необходимо. Для решения проблемы есть кредитные каникулы. Но как на них уйти?

Кредитные каникулы не отменяют оплату, они могут ее только отсрочить на 6 месяцев, либо будет снижен платеж, сообщает портал «Объясняем.рф».

Для получения отсрочки должен соблюдаться ряд условий:

  • Кредитный договор должен быть оформлен до 1 марта 2022 года;
  • Доход снизился минимум на 30% по сравнению с прошлым месяцем;
  • У гражданина не оформлены ипотечные каникулы.

Если все условия соблюдены, то нужно обратиться в отделение банка с заявлением и документами, которые подтверждают снижение дохода. Это может быть справка о доходах, либо признание безработным. Подать заявление можно до 30 сентября 2022 года.

Банк рассматривает документы в течение пяти дней и затем дает ответ.

Льготный период по кредитным каникулам длится 6 месяцев. В это время банком не начисляются пени, штрафы, а также не выдвигается требований по внесению платежа. Однако проценты продолжают начисляться.

После завершения каникул график выплат увеличивается. При этом прервать каникулы можно в любое время.

Свердловская областькредит
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