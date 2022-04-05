Катырин: на рынке освобождаются целые ниши, которые могут занять российские компании

Первая проблема, по словам Катырина, с которой приходится сталкиваться бизнесу — это дорогие деньги. Кредиты на данный момент предоставляются под 27% годовых, что, по его мнению, является серьезнейшей нагрузкой.
Вторая проблема — это разрыв производственных цепочек из-за выпадения из них поставщиков и потребителей. Третья — заморозка взаимоотношений с зарубежными партнерами в части поставок и перечисления средств. Также есть проблемы с пересечением границ.
Для выхода из этой ситуации, по мнению Катырина, требуются более дешевые деньги.
Оптимальная ставка, с которой может работать бизнес — это 10%. Предпринимателям нужна помощь в выстраивании логистических цепочек. Для этого надо найти партнёра, поставщика, потребителя или того, кто заменит кого-то в цепочке. Сегодня поиск идёт на внутреннем и внешнем рынках, говорит Катырин.
Бизнес, отмечает он, видит поддержку и от объединения предпринимателей. У ТПП имеются зарубежные представительства и она получает много обращений с просьбами о помощи в поиске партнера.
Чтобы бизнес мог адаптироваться в новых условиях, по словам главы ТПП, требуется проанализировать каждую компанию индивидуально. У кого-то могут быть проблемы с поставками, а у кого-то с потребителями. Уже исходя из этого нужно решать, что предпринимать.
Сергей Катырин рекомендовал искать партнеров в своих регионах, так как часто, по его мнению, предприниматели не знают, что производится на соседней улице. Он также советует изучить государственные информационные ресурсы и понять, касаются ли бизнесмена конкретные решения и насколько они эффективны.
Если нет, то надо искать свои пути. Кроме государственных, можно задействовать ресурсы, которые есть в торгово-промышленных палатах федеральной и региональных. Там достаточно много подсказок, как и в каких ситуациях действовать, где и чем можно воспользоваться. Уже не на государственном уровне, а на уровне объединения предпринимателей, рассказывает Сергей Катырин.
Также от торгово-промышленной палаты в правительство РФ направлен пакет, содержащий более 50 предложений. Они касаются льгот по кредитованию и налоговым проверкам. В первых решениях правительства они уже были приняты на вооружение, отмечает Катырин. Затем был направлен второй пакет тоже с около полусотни предложениями. Они касаются разрешения финансовых и таможенных вопросов, а также кадастровой стоимости.
На данный момент ведется работа над третьим пакетом. ТПП предлагает на пять лет ввести мораторий на пересмотр кадастровой стоимости.
Мы сейчас говорим о банковском секторе, об IT-компаниях. У нас там достаточно много наработок, часть из них уже обозначили, по некоторым сейчас с правительством работаем, сказал глава ТПП.
Для системообразующих предприятий, рассказывает Катырин, имеется кредитная линия. Она поможет удержаться. Однако не все могут туда попасть. В ТПП считают, что следует снизить планку для входа в категорию этих предприятий.
В плане сохранения кадров наиболее эффективной, по мнению главы ТПП, является ФОТ 2.0, когда предприятиям предоставляются кредиты под сохранение рабочих мест. Более 90% являются невозвратными. Он полагает, что на данный момент следует вернуться к этой теме, а рынок труда ожидает переформатирование.
Он утверждает, что в некоторых отраслях число работающих уменьшится, а где-то, наоборот, прибавится.
Что касается IT-отрасли, то, по словам Катырина, сейчас потребуются огромные усилия для ее сохранения. В ТПП предложили вносить в аккредитованные IT-компании малые предприятия и самозанятых, кто уже официально подтвердил доход. В частности, предлагается размещать 25% госзаказа для них.
В завершение Катырин заявил, что бизнес переживет испытания в нынешних условиях, но не без потерь.
Но и возможностей много открывается, потому что освобождаются целые ниши на российском рынке, которые могут занять наши компании, подытожил Катырин.