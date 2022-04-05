Катырин: на рынке освобождаются целые ниши, которые могут занять российские компании

Если нет, то надо искать свои пути. Кроме государственных, можно задействовать ресурсы, которые есть в торгово-промышленных палатах федеральной и региональных. Там достаточно много подсказок, как и в каких ситуациях действовать, где и чем можно воспользоваться. Уже не на государственном уровне, а на уровне объединения предпринимателей, рассказывает Сергей Катырин.