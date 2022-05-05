Свердловчане стали чаще покупать отечественную одежду

Отечественными брендами одежды стали чаще интересоваться жители Свердловской области. В апреле 2022 года мобильный трафик в онлайн-магазинах вырос на 55% по сравнению с февралем. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав данные.

Число посетителей онлайн-магазинов российских марок стало выше на 23%. В апреле трафик стал больше на 17%, по сравнению с февралем. В среднем время одной сессии на сайте росло с каждым месяцем и составило 16 минут в апреле. Наиболее активно ассортимент изучали женщины. Они составляют 82% от всего числа посетителей. Наибольший прирост специалисты зафиксировали в крупных городах, где население составляет более миллиона человек. В тройку лидеров по активности покупателей вошли Свердловская и Тюменская области, а также ХМАО-Югра. В пресс-службе МегаФона добавили, что жители чаще выбирают демократичные марки одежды для всей семьи.

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