Свердловчане стали чаще покупать отечественную одежду

Число посетителей онлайн-магазинов российских марок стало выше на 23%. В апреле трафик стал больше на 17%, по сравнению с февралем.
В среднем время одной сессии на сайте росло с каждым месяцем и составило 16 минут в апреле. Наиболее активно ассортимент изучали женщины. Они составляют 82% от всего числа посетителей.
Наибольший прирост специалисты зафиксировали в крупных городах, где население составляет более миллиона человек. В тройку лидеров по активности покупателей вошли Свердловская и Тюменская области, а также ХМАО-Югра.
В пресс-службе МегаФона добавили, что жители чаще выбирают демократичные марки одежды для всей семьи.