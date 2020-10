Оставаться на плаву. Что замедляет развитие рыбхозяйств в России?

Ежегодно жители планеты потребляют 170 миллионов тонн рыбы и других морепродуктов. При этом половина этого количества вылавливается в морях и океанах, а другая половина выращивается искусственно. Что же происходит на российском рынке рыбы, где лишь 5% приходится на продукцию рыбных хозяйств?

Рыбоводство — отрасль достаточно трудоемкая, и на начальном этапе требует крупных вложений. При этом прибыль начинается только через несколько лет. Например, чтобы вырастить маточное поголовье осетров, которые способны давать потомство, нужно 8-10 лет. Это во всем мире низкорентабельное производство. Оно с долгим сроком окупаемости — десять и больше лет. Естественно, без поддержки государства этому сегменту поднять самостоятельно на серьезный уровень и быстро развиться очень сложно,считает президент Торгово-промыленной палаты Сергей Катырин. В 2019 году в России рыбные хозяйства вырастили около 287 тонн рыбы и морепродуктов. Большая часть пришлась на рыбу карповых пород, на втором месте — лососевые. Кроме того, за год было выращено 22 тысячи тонн моллюсков (устриц, мидий и других) и 11 тысяч тонн водорослей. По оценкам экспертов, суммарная стоимость всех морепродуктов составила 100 млрд рублей. Photo: ТПП В Свердловской области тепловодному рыбоводству несколько десятков лет. В регионе существует несколько электростанций с водоемами-охладителями, которые не замерзают зимой и поэтому идеально подходят для разведения рыбы в промышленных масштабах. Однако по сравнению с 90-ми годами производство рыбы упало в пять раз. На сегодняшний день в Свердловской области работают 12 предприятий. Одно из самых крупных находится на Рефтинской ГРЭС, здесь выращивают карпов и осетровых. Предприятие было приватизировано в 2014 году, его мощность составляет 100 тонн в год. Несколько лет назад начались разговоры о том, что ООО «Рефтинский рыбхоз» сможет обеспечить весь Урал черной икрой. Однако на деле оказалось, что рыбхоз получает от всех пород осетровых примерно 150 килограммов икры. Две трети ее идут на воспроизводство и только 50 килограммов — на продажу. Из года в год показатели не увеличиваются, так как содержание ценных пород рыб обходится очень дорого. Производство недешевое. В рыбоводстве 70% затрат — на корма. Нужно также создать нормальные условия: например, форель не может жить при температуре воды выше 20 градусов. На лето мы перевозим рыбу в карьер, а это транспортные расходы. Вот почему у местного производителя себестоимость получается выше, чем, например, в Мурманске. А торговые сети всегда берут то, что дешевле,рассказали в «Рефтинском рыбхозе». Photo: ТПП При этом цены в рыбхозяйствах примерно на 30% ниже магазинных. «Рефтинский рыбхоз» продает живого карпа по 150 рублей за килограмм. Такая же цена и у рыбхоза в Белоярском, который разводит карпов в наливных прудах возле деревни Некрасово. Несмотря на это, спрос на рыбу падает из-за низкой покупательской способности. Не помогает даже региональная субсидия, а размере 30 рублей за килограмм. Продажи упали более чем наполовину. Если раньше мы продавали 250 килограммов в неделю, то сейчас — только 100. Если поднять цены, продажи сразу же падают. Господдержка есть — при продаже рыбы действует региональная субсидия, 30 рублей за килограмм, но она всех проблем не решает,сообщили в Белоярском рыбном хозяйстве. Photo: ТПП По мнению Сергея Катырина, для развития рыбного производства необходимо на законодательном уровне приравнять рыбхозы к сельхозпроизводителям со всеми вытекающими преференциями. Достаточно много льгот сформировано и много инструментов есть для поддержки фермеров. Для тех, кто занимается аквакультурой, по большому счету, не просто немного, а просто мизер. Раз. И по суммам это вообще не сопоставимо,считает президент ТПП. Кроме того, сами свердловские рыбхозяйства приходят к мнению о том, что субсидировать нужно не только затраты на выращивание рыбы, но и на ее реализацию. Например, если бы профильное министерство региона заключало договоры на поставку рыбы в школы, вузы, детские лагеря и т. д. На ближайшие три года запланировано чуть более 500 млн рублей в качестве государственной поддержки предприятиям аквакультуры, что является полпроцента от годового оборота отрасли. Также в недавнем времени рыбоводы стали платить НДС по ставке 20%, что осложняет развитие бизнеса. Участники рынка хотят ослабления налоговой нагрузки и расширения инструментов поддержки до уровня классических фермеров, что станет плодотворной почвой для продвижения отрасли. Video: ТПП

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter