Оставаться на плаву. Что замедляет развитие рыбхозяйств в России?

Несколько лет назад начались разговоры о том, что ООО «Рефтинский рыбхоз» сможет обеспечить весь Урал черной икрой. Однако на деле оказалось, что рыбхоз получает от всех пород осетровых примерно 150 килограммов икры. Две трети ее идут на воспроизводство и только 50 килограммов — на продажу. Из года в год показатели не увеличиваются, так как содержание ценных пород рыб обходится очень дорого.