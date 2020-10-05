Свердловский регоператор заплатит 100 млн рублей коллекторам за взыскание долгов

Согласно документации, подрядчик должен начать работу с 1 ноября 2020 года и завершить ее не позднее 30 июня 2022 года. За каждый судебный приказ «Спецавтобаза» заплатит 1,5 тысячи рублей, за выигранный иск против должника-жильца — 6,1 тысячу рублей, за выигранный иск в Арбитражном суде — 35 тысяч рублей. Кроме того, за взыскание долга в первые 60 дней со дня возбуждения судебными приставами исполнительного производства, фирма получит 17,8% от суммы оплаченной задолженности. За взыскание задолженности после истечения указанного срока сумма возрастает до 21,6%.