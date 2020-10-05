Свердловский регоператор заплатит 100 млн рублей коллекторам за взыскание долгов

Свердловский регоператор заплатит 100 млн рублей коллекторам за взыскание долгов

Сегодня, 13:35ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
ЕМУП «Спецавтобаза», являющееся региональным оператором по вывозу мусора в Свердловской области, начало поиски подрядчика, который будет взыскивать долги с физических и юридических лиц. МУП готов заплатить 100 миллионов рублей. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен начать работу с 1 ноября 2020 года и завершить ее не позднее 30 июня 2022 года. За каждый судебный приказ «Спецавтобаза» заплатит 1,5 тысячи рублей, за выигранный иск против должника-жильца — 6,1 тысячу рублей, за выигранный иск в Арбитражном суде — 35 тысяч рублей. Кроме того, за взыскание долга в первые 60 дней со дня возбуждения судебными приставами исполнительного производства, фирма получит 17,8% от суммы оплаченной задолженности. За взыскание задолженности после истечения указанного срока сумма возрастает до 21,6%.

Также отмечается, что при внесудебном взыскании долга компания получит 11% от суммы.

Как пишет Znak со ссылкой на пресс-службу МУПа, рост задолженности связан в том числе с коронавирусом, а также мораторием, наложенным правительством РФ.

Напомним, в начале сентября стало известно о том, что администрация Невьянского ГО задолжала 3,5 миллиона рублей за услуги по размещению отходов за период с января 2019 по февраль 2020 года. Долг образовался по жилым помещениям, которые находятся в собственности органов местного самоуправления.

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