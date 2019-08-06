В Свердловской области выделено 2 млрд на компенсации льгот ЖКХ для малоимущих

Средства направят на индексацию размера субсидий. Областные власти отмечают, что индексация в этом году происходит вторично: в первый раз льготы были проиндексированы в связи со вступлением с 1 июля новых стандартов стоимости услуг ЖКХ, второй раз в связи с всероссийским летним повышением коммунальных тарифов на 4%. Отмечается, что для разных территории рост стандартов составит от 1 до 3%.