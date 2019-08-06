В Свердловской области выделено 2 млрд на компенсации льгот ЖКХ для малоимущих
Жителям Среднего Урала, имеющим право на льготы по ЖКХ, власти вернут свыше 2,2 млрд рублей в качестве компенсации затрат, вызванных ростом коммунальных услуг в 2019 году, сообщает «Уралинформбюро».
Средства направят на индексацию размера субсидий. Областные власти отмечают, что индексация в этом году происходит вторично: в первый раз льготы были проиндексированы в связи со вступлением с 1 июля новых стандартов стоимости услуг ЖКХ, второй раз в связи с всероссийским летним повышением коммунальных тарифов на 4%. Отмечается, что для разных территории рост стандартов составит от 1 до 3%.
Субсидии из бюджета призваны смягчить удар по кошелькам тех граждан, чьи затраты на услуги ЖКХ превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи,отметил первый заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.
Для граждан с величиной дохода ниже прожиточного минимума эта доля составит 12%, для остальных — 22%.
Напомним, что ранее «Домофонд» составил рейтинг 200 городов России по качеству услуг ЖКХ. Нижний Тагил занял в рейтинге 143-е место. Помимо него в список вошли и другие города Свердловской области: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Новоуральск и Серов.