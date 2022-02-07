Потанин допустил вытеснение криптовалют токенами

В беседе с «Интерфаксом» глава «Интерроса» Владимир Потанин рассказал, что токены и цифровой рубль впоследствии можно применять не только в обороте товаров и услуг, но и в такой сфере, как ипотечное кредитование. Вдобавок к этому финансовые активы могут стать аналогами драгоценных металлов и художественных произведений

Как сообщает издание newizv.ru, в начале февраля российская платформа «Атомайз» получила лицензию Банка России и стала первой компанией в перечне операторов информационной системы по управлению цифровых финансовых активов (ЦФА). Созданная по технологии блокчейна Atomyze занимается токенизацией физических активов. Это положение позволит компании выпустить новые продукты: например, обменивать токены на российские рубли или хранить их. Инвестиции компании «Интеррос» в проект составили уже около одного миллиарда долларов. «Норникель» уже с 2020 года предоставляет токены, привязанные к своим металлам, клиентам и инвесторам на нескольких европейских фондовых рынках. Владимир Потанин утверждает, что в России Atomyze предлагает аналогичные услуги, что и за границей, включая выдачу привязанных к металлам токенов. Для реализации этих планов планируется использовать инфраструктуры Росбанка. Этот банк стал первым банком-партнером Atomyze. Примечательно, что Росбанк будет провайдером для двух важных сервисов: делегированной идентификации клиента и обслуживания расчетов по банковским счетам при проведении сделок с ЦФА. «В отличие от некоторых криптовалют, такие платформы, как Atomyze, предлагают потребителям качественные и безопасные цифровые товары и могут вытеснить с рынка ненадежные продукты», — рассказал Владимир Потанин. По мнению президента «Интерроса», токены и инициатива Центробанка по внедрению цифрового рубля смогут дать потенциал Банку России, продвигать новые технологии без рисков, связанных с такими криптовалютами, как биткойн. Владимир Потанин отмечает повышенную востребованность токенизации ипотечного кредитования в отдаленных регионах России, где жилье неликвидно. Ипотечная программа, связанная с токенами, разрабатывается структурами Потанина в партнерстве с Росбанком. «Интеррос» имеет заинтересованность в переговорах с Эрмитажем в Санкт-Петербурге о предоставлении невзаимозаменяемых токенов (NFT). «К примеру, если Эрмитаж захочет отреставрировать картину, то сбор средств может быть организован через токены. Взамен тем, кто финансирует реставрацию, будут предоставляться токены на цифровую копию картины или права на какую-то эксклюзивную экскурсию», — заключил предприниматель.

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