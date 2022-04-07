Общественность утвердила отчет об исполнении бюджета Нижнего Тагил за 2021 год

Информацию собравшимся предоставил замглавы Алексей Бурдилов. Он отметил, что за прошлый год ситуация в экономике сложилась стабильная и у большинства социально-экономических показателей положительная динамика. По его словам, они достигли допандемийных значений.
На 8,5% вырос фонд оплаты труда, на 6,1% — заработная плата, на 30% — оборот организация, а прибыль предприятий почти в 2 раза.
В бюджет города в 2021 году поступило 17 млрд 134 млн рублей. Основными источниками доходов являлись межбюджетные трансферты. В общем объеме их доля составила 72%, или 12 млрд 399 млн рублей.
Расходы муниципалитета составили 16 млрд 923 млн рублей. Из них 9 млрд 534 млн рублей было направлено в бюджетную сферу. Еще 4 млрд 154 млн рублей потрачено на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов. Самым затратным оказался мостовой переход через Нижнетагильский пруд. Его строительство и организация дорожной инфраструктуры обошлись городу в 1 млрд 527 млн рублей.
Итоги исполнения бюджета города Нижний Тагил за 2021 год участниками публичных слушаний приняты единогласно. Проект направлен на рассмотрение главе города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.