Общественность утвердила отчет об исполнении бюджета Нижнего Тагил за 2021 год

Расходы муниципалитета составили 16 млрд 923 млн рублей. Из них 9 млрд 534 млн рублей было направлено в бюджетную сферу. Еще 4 млрд 154 млн рублей потрачено на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов. Самым затратным оказался мостовой переход через Нижнетагильский пруд. Его строительство и организация дорожной инфраструктуры обошлись городу в 1 млрд 527 млн рублей.