Общественность утвердила отчет об исполнении бюджета Нижнего Тагил за 2021 год

Общественность утвердила отчет об исполнении бюджета Нижнего Тагил за 2021 год
Общественность утвердила отчет об исполнении бюджета Нижнего Тагил за 2021 год
Сегодня, 13:48ЭкономикаФото: 1МI
Итоги исполнения городского бюджета за прошлый год единогласно утверждены на публичных слушаниях в Нижнем Тагиле. В мероприятии приняли участие 103 человека.

Информацию собравшимся предоставил замглавы Алексей Бурдилов. Он отметил, что за прошлый год ситуация в экономике сложилась стабильная и у большинства социально-экономических показателей положительная динамика. По его словам, они достигли допандемийных значений.

На 8,5% вырос фонд оплаты труда, на 6,1% — заработная плата, на 30% — оборот организация, а прибыль предприятий почти в 2 раза.

В бюджет города в 2021 году поступило 17 млрд 134 млн рублей. Основными источниками доходов являлись межбюджетные трансферты. В общем объеме их доля составила 72%, или 12 млрд 399 млн рублей.

Расходы муниципалитета составили 16 млрд 923 млн рублей. Из них 9 млрд 534 млн рублей было направлено в бюджетную сферу. Еще 4 млрд 154 млн рублей потрачено на строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных объектов. Самым затратным оказался мостовой переход через Нижнетагильский пруд. Его строительство и организация дорожной инфраструктуры обошлись городу в 1 млрд 527 млн рублей.

Итоги исполнения бюджета города Нижний Тагил за 2021 год участниками публичных слушаний приняты единогласно. Проект направлен на рассмотрение главе города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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Нижний Тагил
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