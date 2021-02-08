Споры коллекторов и банкротство УК: крупные арбитражные дела за январь

В 2018 году чистая прибыль ООО «Доминвест» была отрицательной, так как расходы компании почти в два раза превышали доходы. В 2019 году прибыль агентства пошла в плюс и составила около 400 тысяч рублей. Кроме того, один из совладельцев «Доминвест» Вячеслав Потехин признан банкротом.