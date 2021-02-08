Споры коллекторов и банкротство УК: крупные арбитражные дела за январь

Споры коллекторов и банкротство УК: крупные арбитражные дела за январь

Сегодня, 21:03ЭкономикаАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
В первом месяце 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области были поданы несколько крупных исков. Кто, с кого и за что требует десятки миллионов, читайте в материале TagilCity.ru.

Корпоративные споры коллекторов

ООО «Коллекторское агентство «Содействие» требует через суд взыскать с индивидуального предпринимателя Дениса Гоншейна почти 390 млн рублей. Иск относится к категории «Полномочия и ответственность лиц, входящих в органы юридического лица». Пока исковое движение оставлено арбитражным судом без движения до устранения недостатков.

Помимо данного иска, в суде рассматриваются еще 63 дела к Гонштейну, где истцом выступает КА «Содействие». Общая сумма всех требований более 400 млн рублей.

Долги агентства недвижимости

Компания «УГМК-Телеком», которая занимается обслуживанием комплексов видеофиксации нарушений на дорогах Свердловской области, обратилась в суд с намерением взыскать с агентства недвижимости «Доминвест» 28 млн рублей в качестве исполнения обязательств по договорам займа. Однако истец пока не заплатил пошлину за подачу заявления, поэтому иск отставлен без движения до устранения нарушений.

В 2018 году чистая прибыль ООО «Доминвест» была отрицательной, так как расходы компании почти в два раза превышали доходы. В 2019 году прибыль агентства пошла в плюс и составила около 400 тысяч рублей. Кроме того, один из совладельцев «Доминвест» Вячеслав Потехин признан банкротом.

Банкротство управляющей компании

АО «Екатеринбурггаз» подало в арбитражный суд заявление с просьбой признать управляющую компанию «Жил Сервис Эксперт» банкротом и взыскать с нее 27 млн рублей в качестве задолженности по поставкам газа. Исковое заявление ресурсной компании принято, возбуждено производство по делу.

ООО «Жил Сервис Эксперт» является одной из старейших управляющих организаций Екатеринбурга. Компания осуществляет деятельность с 2006 года. Под управлением компании находятся 164 многоквартирных дома. Банкротить УК газовики пытаются с 2017 года, но суд их требования не удовлетворял.

Иск подрядчика к городскому округу

ООО «Стройкапитал» хочет взыскать с администрации Сысерти 21 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам строительного подряда. Суд принял исковое заявление и назначил дату первого слушания.

В октябре 2019 года «Стройкапитал» заключил с администрацией Сысерти контракт на строительство учебно-тренировочного ледового центра для детей на сумму более 277 млн рублей. Однако в 2020 году договор был расторгнут подрядчиком в одностороннем порядке.

Долг за газ

АО «Уралсевергаз» через суд хочет взыскать с ООО «Единая теплоснабжающая компания» почти 18 млн рублей в качестве долга за поставку газа. Арбитражный суд возбудил производство по делу.

Также в суде рассматриваются еще 10 исков от различных ресурсных компаний к ООО «ЕТК» на общую сумму более 60 млн рублей.

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