Из-за реконструкции моста под Нижним Тагилом будет вырублено 917 деревьев

Из-за реконструкции моста под Нижним Тагилом будет вырублено 917 деревьев

Сегодня, 14:23ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
Для реконструкции мостового перехода через реку Сулем на участке дороги Нижний Тагил — поселок Висимо-Уткинск — деревня Усть-Утка «Управление автомобильных дорог» вырубит 917 деревьев. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

Планируется вырубить 256 сосен, 270 елей, 146 пихт, 86 лиственниц, 13 кедров, 78 берез, 43 осины и 25 ив.

«Управтодор» должен будет возместить восстановительную стоимость зеленых насаждений в сумме 8,9 миллиона рублей, а также утилизировать порубочные остатки. Кроме того, служба должна восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с проектной документацией.

В середине июля «Управтодор» уже вырубил 188 деревьев на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. За них служба должна была выплатить более 1,8 миллиона рублей.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
Нижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы