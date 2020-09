Из-за реконструкции моста под Нижним Тагилом будет вырублено 917 деревьев

Для реконструкции мостового перехода через реку Сулем на участке дороги Нижний Тагил — поселок Висимо-Уткинск — деревня Усть-Утка «Управление автомобильных дорог» вырубит 917 деревьев. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

Планируется вырубить 256 сосен, 270 елей, 146 пихт, 86 лиственниц, 13 кедров, 78 берез, 43 осины и 25 ив. «Управтодор» должен будет возместить восстановительную стоимость зеленых насаждений в сумме 8,9 миллиона рублей, а также утилизировать порубочные остатки. Кроме того, служба должна восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с проектной документацией. В середине июля «Управтодор» уже вырубил 188 деревьев на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. За них служба должна была выплатить более 1,8 миллиона рублей. Нижний Тагил получит более 1,8 млн рублей за вырубку 188 деревьев на Южном подъезде

