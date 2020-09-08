Из-за реконструкции моста под Нижним Тагилом будет вырублено 917 деревьев

Планируется вырубить 256 сосен, 270 елей, 146 пихт, 86 лиственниц, 13 кедров, 78 берез, 43 осины и 25 ив.
«Управтодор» должен будет возместить восстановительную стоимость зеленых насаждений в сумме 8,9 миллиона рублей, а также утилизировать порубочные остатки. Кроме того, служба должна восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с проектной документацией.
В середине июля «Управтодор» уже вырубил 188 деревьев на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. За них служба должна была выплатить более 1,8 миллиона рублей.