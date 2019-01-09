Более 1,5 млрд долгов: имущество тагильского ВГОКа передано в залог налоговой службе

Арбитражный суд Свердловской области по иску от ФНС по региону взыскал с ОАО ВГОК в Нижнем Тагиле 1,5 млрд рублей. Согласно судебному решению, организация до 2021 года должна погасить задолженность перед налоговой инспекцией. Общая сумма долга составила 1,5 млрд рублей. В суде между двумя сторонами было заключено мировое соглашение.

Исполнение долговых обязательств обеспечит имущество должника в количестве 191 наименования недвижимого имущества и 77 наименований движимого имущества. В частности, в список включены здания и строения, находящиеся на балансе предприятия, железнодорожные пути «Гороблагодатского рудника», газопроводы, электросетевые станции, «Шахта Южная», производственно-технические корпуса «Шахты Северная», корпуса и стволы шахты «Вентиляционная», «Дробильно-обогатительная фабрика», здание станции «Гора Высокогорская», часть строений «Шахты Магнетитовая», а также подъемная и специализированная техника.