Более 1,5 млрд долгов: имущество тагильского ВГОКа передано в залог налоговой службе
Федеральная налоговая служба по Свердловской области получила в залог имущество нижнетагильского ВГОКа в качестве обеспечения выплаты долга от предприятия. В частности, под арест попали «Шахта Южная», «Шахта Северная», шахта «Вентиляционная». ВГОК задолжал по налогам и сборам 1,5 млрд рублей.
Арбитражный суд Свердловской области по иску от ФНС по региону взыскал с ОАО ВГОК в Нижнем Тагиле 1,5 млрд рублей. Согласно судебному решению, организация до 2021 года должна погасить задолженность перед налоговой инспекцией. Общая сумма долга составила 1,5 млрд рублей. В суде между двумя сторонами было заключено мировое соглашение.
Исполнение долговых обязательств обеспечит имущество должника в количестве 191 наименования недвижимого имущества и 77 наименований движимого имущества. В частности, в список включены здания и строения, находящиеся на балансе предприятия, железнодорожные пути «Гороблагодатского рудника», газопроводы, электросетевые станции, «Шахта Южная», производственно-технические корпуса «Шахты Северная», корпуса и стволы шахты «Вентиляционная», «Дробильно-обогатительная фабрика», здание станции «Гора Высокогорская», часть строений «Шахты Магнетитовая», а также подъемная и специализированная техника.
В настоящий момент нижнетагильский ВГОК задолжал организациям и ведомствам более 2,5 млрд рублей.
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