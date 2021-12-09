Гречка и макароны резко подорожали в Свердловской области

Так, с 30 ноября по 6 декабря 2021 года наибольший прирост в цене показала гречневая крупа. Ее средняя стоимость выросла на 3,6% до 126,6 рубля за килограмм. Также увеличилась цена макаронных изделий из муки первого сорта — на 2,67% до 118,56 рубля за килограмм. Выросла цена и на твердый сыр. Она увеличилась на 2,51% до 672,35 рубля за килограмм.