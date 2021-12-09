Гречка и макароны резко подорожали в Свердловской области

Гречка и макароны резко подорожали в Свердловской области
Гречка и макароны резко подорожали в Свердловской области
Сегодня, 12:45ЭкономикаФото: 1MI
Крупы, мучные и молочные изделия подорожали в Свердловской области за прошлую неделю. Соответствующую статистику выложил Свердловскстат. 

Так, с 30 ноября по 6 декабря 2021 года наибольший прирост в цене показала гречневая крупа. Ее средняя стоимость выросла на 3,6% до 126,6 рубля за килограмм. Также увеличилась цена макаронных изделий из муки первого сорта — на 2,67% до 118,56 рубля за килограмм. Выросла цена и на твердый сыр. Она увеличилась на 2,51% до 672,35 рубля за килограмм.

Однако некоторые продукты подешевели. Это коснулось свежих помидор, лука, моркови и мясных продуктов.

Напомним, ранее Свердловскстат публиковал отчет, согласно которому, подорожали белокочанная капуста, детское питание и картофель.

Свердловская областьпродуктыцены
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