Серебро или бриллианты: как пандемия повлияла на ювелирный рынок на Урале

Конечно, перспектива для отрасли — это внешние рынки, но чтобы там работать и получать достойное вознаграждение за сделанную продукцию, конечно, нужно упростить все нормы и процедуры для того, чтобы могли наши коллеги там работать — вот этим мы сейчас вместе с ними занимаемся, сообщает президент ТПП РФ Сергей Катырин.