Серебро или бриллианты: как пандемия повлияла на ювелирный рынок на Урале

Серебро или бриллианты: как пандемия повлияла на ювелирный рынок на Урале
Серебро или бриллианты: как пандемия повлияла на ювелирный рынок на Урале
Сегодня, 10:30ЭкономикаФото: pixabay
В пандемийном 2020 году российский ювелирный рынок потерял в объемах производства 30%. При этом денежное значение не уменьшилось, просто стоимость изделий стала выше. ТПП предложила решение проблемы для восстановления объемов ювелирного рынка в России.

Оборот российского ювелирного рынка оценивается в 241 млрд рублей. В 2020 году пробу поставили на украшениях весом менее 143 тонн. Примечательно, что на первом месте по частоте постановки клейма находится серебро, а золото составляет меньше 30% от всей продукции.

Стоимость материалов — сырья, то есть золота и драгоценных камней увеличилась на 50%. Ещё есть одна неприятная тенденция: например, в 17-м году в отрасли работало 18300 малых предприятий, а в этом там работают 12200 — на 6 тысяч с лишним сокращение произошло, сообщил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Подорожание сырья для изготовления изделий отражается и на уральский производителях ювелирных изделий.

Цена на материалы выросла, особенно это касается популярного покрытия, где используется драгоценный металл родий. Стоимость такого покрытия в цене товара больше в два раза, чем стоимость серебра, из которого изготовлено изделие. Заказчики стали отказываться от родированных изделий, и мы стали искать альтернативные виды покрытия, рассказали редакции TagilCity.ru представители уральской ювелирной компании.

В связи с экономической ситуацией изменился спрос на украшения. В период пандемии снижается покупательская способность.

Покупательская способность снизилась, люди остались без работы. Очень мало стало посещать людей. Золото каждый год растет в цене, ничего особенного в этом нет, сказала владелица ювелирной мастерской в Екатеринбурге.

Таким образом, компаниям приходится перестраиваться под заказчика.

Заказчики стали активно осваивать просторы интернет-торговли. Но им приходилось перестраиваться, и нам, соответственно, под них тоже. Ассортимент заказанного товара увеличивался, в то время как количество сокращалось, в некоторых случаях до нескольких штук одного вида, говорят представители уральской ювелирной компании.

Гендиректор одной из самых крупных компаний по производству ювелирных изделий SOKOLOV Николай Поляков сказал, что спрос перешел в массовый сегмент. Соответственно, это побуждает ювелирных производителей создавать изделия, доступные большему количеству потребителей.

Компания SOKOLOV создает украшения с эмалью. Техника родом из Древней Греции становится все более популярной. Ювелиры наносят на металл кремообразную эмаль, которую предварительно окрашивают в нужный цвет. Работает мастер иглой, поэтому создание сложного изделия иногда занимает целые сутки.

А компания «Алмаз Холдинг» нашла другой выход для удовлетворения потребностей покупателей. Они разработали и запатентовали однокаратное золото. Внешне оно ничем не отличается от обычного, при этом стоит в разы дешевле.

Ювелирные производители столкнулись еще с одной проблемой: перестало хватать рабочих рук.

Кадровый дефицит в ювелирной отрасли ощущается уже длительный период. Очень многие работники перешли в другие сферы — в основном в торговлю. Молодежь не хочет работать на производстве. Даже после получения специального образования в Рифее единицы работают по специальности, рассказала редакции TagilCity.ru уральская компания, которая производит ювелирные изделия.

Однако некоторые производители, наоборот, в 2020 году стали больше зарабатывать. Вырос спрос на драгоценные камни и дорогостоящие ювелирные украшения. Границы закрыли, значит, состоятельные люди не смогли отправиться путешествовать. Удовольствие им заменили ювелирные изделия.

За этот год у нас в среднем на 120 процентов вырос спрос на редкие цветные драгоценные камни. А главное — растёт «качество» покупателя, то есть покупателю теперь интересно понимать все нюансы, говорит управляющий партнёр компании «Ювелирный дом Поднебесных» Илья Поднебесный.

Какие же перспективы есть у ювелирной отрасли? Объем производства изделий можно увеличить при выходе российских производителей на мировой рынок.

Конечно, перспектива для отрасли — это внешние рынки, но чтобы там работать и получать достойное вознаграждение за сделанную продукцию, конечно, нужно упростить все нормы и процедуры для того, чтобы могли наши коллеги там работать — вот этим мы сейчас вместе с ними занимаемся, сообщает президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Сейчас российский ювелирный рынок находится на 37 месте по экспорту изделий. Сумма продаж составляет меньше 100 млн долларов. Это связано с тем, что производителям приходится покупать импортные камни и долго оформлять документацию. 40% от стоимости изделия составляет цена камня.

В 2022 году ювелиров ждет еще одно испытание. Чтобы уменьшить количество подделок, вводят обязательную маркировку изделий. На ювелирные украшения будет крепиться бирка с QR-кодом. Также метки придется наносить на само изделие.

Малые предприятия в подавляющем большинстве к этому не готовы, для них это достаточно серьёзная нагрузка и большой вызов. И они, конечно, очень рассчитывают, что будет какая-то поддержка со стороны государства с точки зрения хотя бы компенсации затрат на приобретение оборудования, рассказывает президент ТПП Сергей Катырин.

Изменить ситуацию с объемами производства российского ювелирного рынка поможет упрощение системы маркировки и регистрации изделий. Сейчас документооборот занимает у производителей около двух недель. Планируется отмена госклеймения при экспорте и переход на электронный документооборот.

И это ценный бизнес-вектор.

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