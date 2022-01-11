Средняя зарплата тагильчан выросла до 45 тысяч рублей

Согласно отчету об итогах социально-экономического развития Нижнего Тагила в 2021 году, номинальные среднемесячные доходы жителей города по сравнению с 2020 годом выросли на 7,2%. В среднем они составляют 27,2 тысячи рублей. При этом реальные доходы — с учетом инфляции и роста цен упали на 1,4%.
Заработная плата у среднестатистического тагильчанина составила 44,5 тысячи рублей, что почти на 10% выше заработка в предыдущем году. Номинально среднемесячный доход превысил величину прожиточного минимума, установленную в фиксированной цифре, в 2,4 раза.