Средняя зарплата тагильчан выросла до 45 тысяч рублей

Средняя зарплата тагильчан выросла до 45 тысяч рублей
Средняя зарплата тагильчан выросла до 45 тысяч рублей
Сегодня, 14:12ЭкономикаФото: 1МI
Почти на 10% выросла средняя зарплата в Нижнем Тагиле за год. При этом номинальный доход тагильчанина превышает прожиточный минимум в 2,4 раза.

Согласно отчету об итогах социально-экономического развития Нижнего Тагила в 2021 году, номинальные среднемесячные доходы жителей города по сравнению с 2020 годом выросли на 7,2%. В среднем они составляют 27,2 тысячи рублей. При этом реальные доходы — с учетом инфляции и роста цен упали на 1,4%.

Заработная плата у среднестатистического тагильчанина составила 44,5 тысячи рублей, что почти на 10% выше заработка в предыдущем году. Номинально среднемесячный доход превысил величину прожиточного минимума, установленную в фиксированной цифре, в 2,4 раза.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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