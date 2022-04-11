Объем ФНБ в марте вырос на 117,2 млрд рублей

На 1 апреля 2022 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март вырос на 117,187 млрд рублей и стал равен сумме 13 трлн 052,295 млрд рублей (эквивалент $155,227 млрд), или 9,8% ВВП, планируемого на 2022 год. Об этом сообщили в Минфине РФ.

Отмечается, что на 1 марта текущего года объем фонда составлял 12 трлн 935,108 млрд рублей (эквивалент $154,82 млрд), или 9,7% ВВП, планируемого на год. Об этом пишет «Интерфакс». Суммарный объем ликвидных активов ФНБ в марте уменьшился до 9,693 трлн рублей, или $115,282 млрд (7,3% ВВП), с 9,738 трлн рублей, или $116,556 млрд (7,3% ВВП) месяцем ранее. Уточняется, что по состоянию на 1 апреля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещены 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен, 226 млрд 776,8 млн китайских юаней, 405 тыс. 708,4 кг золота в обезличенной форме, а также 99,033 млрд рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено более 530,370 млрд рублей. В том числе в евробонды Украины — $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов — 294,846 млрд рублей и $2,292 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,99 млрд рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка — 138,434 млрд рублей, в обыкновенные акции Сбербанка — 1,59 трлн рублей, «Аэрофлота» — 31,017 млрд рублей, «ДОМ.РФ» — 50 млрд рублей. В прошлом месяце ВЭБ.РФ заблаговременно возвратил 354,3 млн рублей, размещенных на депозитах для финансирования КЖЦ-1, КЖЦ-2 и аэропортового комплекса в Саратове. По данным Министерства финансов РФ, с 15 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года общий финансовый результат от размещения средств ФНБ на валютных счетах ЦБ составил минус 4,804 млрд рублей. Курсовая разница по номинированным в валюте активам фонда и переоценка стоимости золота с 1 января по 31 марта в совокупности составили 1,226 трлн рублей (801,82 млрд рублей по валюте и 359,84 млрд рублей по золоту; по средствам, размещенным в евробонды Украины, — 29,377 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов — 35,605 млрд рублей). В марте в государственный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на счетах в ВЭБ.РФ — 241,7 млн рублей, или $2,6 млн, в бумаги российских эмитентов для инфраструктурных проектов — 1,779 млрд рублей, или $19 млн, на субординированном депозите в ВТБ — 2,744 млрд рублей ($32,6 млн). Отмечается также, что общий доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в этом году составил 8,445 млрд рублей, или $101,1 млн.

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