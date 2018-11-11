Трамваи, мост, освещение: депутаты Нижнего Тагила в Заксобрании защитят бюджет города

Начинается второй этап формирования областного бюджета. 14-15 ноября состоится собрание согласительной комиссии. Мы рассматриваем планирование реализации государственных программ. Их 28. Затем начнут работать отраслевые рабочие группы, где принимают участие депутаты Законодательного собрания, представители министерств, как правило это министры или замминистров. Рассматриваем уже отраслевые расходы,рассказал депутат Михаил Ершов, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

Общий бюджет на 2019 год по сравнению с 2018 годом вырос, причем прилично. Я пока не называю, но более чем на 20 миллиардов, сообщил Владимир Радаев.

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Раз в неделю мы собираемся в депутатским корпусом, обсуждаем те параметры бюджета, которые представлены правительством Свердловской области в Законодательное собрание. Начинаются слушания, начинаются согласительные комиссии, поэтому 9 ноября прошла очередная встреча с депутатами. Именно наш депутатский корпус, наши депутаты, депутаты Законодательного собрания, которые представляют на сегодня практически все сферы - и градообразующие предприятия, и социальную сферу. Это люди, которые долгое время прожили в городе и отлично понимают те проблемы, которые необходимо решать. В их лице я вижу соратников, единомышленников, сейчас мы вместе сейчас распределяем, в каких комиссиях, кто будет принимать участие, это замы по направлениям. Конечно, я сам лично буду приезжать везде, где будет необходимость моего участия, и доказывать целесообразность выделения тех средств, которые нами были предварительно запланированы - как в государственных программах, так и в расходных полномочиях при работе согласительной комиссии Министерства финансов Свердловской области,рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Депутаты-представители Нижнего Тагила в Законодательном собрании Свердловской области рассказали TagilCity.ru о том, финансирование каких проектов они планируют защищать.

Социальную сферу - в приоритет Радует то, что у нас защищена статья, где 2 млрд рублей Нижнему Тагилу выделяют на лекарства, еще плюсом в этом году добавили. Строительство садиков, яслей. Сегодня в нашем городе около 900 детей стоит на очереди в ясли. Хотя проблема сразу не решится, но решать ее надо. Будем обсуждать и вопрос строительства школы. Также будет подниматься вопрос индексации заработной платы. Без этого нельзя. Самое главное, что у нас есть понимание с главой города, с депутатами, что надо объединившись решать вопросы для населения. И, конечно, вопрос переселения из аварийного жилья,заявил Владимир Радаев.

Помимо планов есть определенные требования по антитеррору, по пожарной безопасности. Социальные объекты ветшают, необходимо новое оборудование в школы, садики, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и спорта. Школу на ГГМ надо достроить, по детским садикам и яслям - мы заявлялись и у нас есть информация, что нас поддержат на федеральном уровне. Вопрос - в каких объемах будут выделены средства,сообщил Михаил Ершов.

8 Евгений Куйвашев посетил строящуюся школу на ГГМ в Нижнем Тагиле Фото Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с врио мэра Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым посетили объект строительства - общеобразовательную школу на ГГМ в районе Муринских прудов. Представитель подрядчика рассказал губернатору о ходе строительства.

Среди громких проектов Нижнего Тагила также и строительство спортивных объектов.

Легкоатлетический манеж – это то, что звучало из уст президента РФ о том, что надо город Нижний Тагил поддержать. Далее, рядом с парком Народный планируется построить Центр единоборств. Тоже есть положительное заключение. Есть поддержка со стороны министерства, главное, это нам уложиться в те средства, которые мы хотим видеть, озвучил Ершов.

4 Проект легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле выполнен на 80% Фото Проектирование легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле идет по графику. Архитектурная и инженерная части проекта выполнены на 80%.

Не все решения областного правительства вызывают у депутатов понимание. В частности, объемы финансирования департамента молодежной политики, который возглавляла Гладских, в разы больше бюджета на ремонты детских загородных лагерей.

Надо смотреть социальную направленность проектов. Нам предлагают сто миллионов на ремонт детских лагерей в 2018 году, сто миллионов – в 2019 году. Где логика? Я в пример привел выступление одной из чиновниц, фамилию не буду называть. Задал вопрос: сколько было в 2018 году? Около 480 млн рублей ей выделяли на молодежную политику! В этом году дают 500 млн рублей. Логика где? Лагерь, куда дети ездят, – ремонтировать денег нет. А туда – где программы какие-то эфемерные, где на программу ответить не может директор всего департамента – есть! Поэтому пока логики формирования мы не видим,заявил Владимир Радаев.

Проектом без финансирования пока остается тагильский Театр кукол.

200 млн надо на ремонт Театра кукол. Я беру в пример Петрокаменское. Глава города ходил, просил 48 млн на досуговый центр. На самом деле, село большое - надо. Надо – дали. Стену вскрыли, оказалось, надо еще порядка 60 млн рублей. Также с кукольным театром, там если его восстановить, то останутся только его стены, а это не 200 млн рублей. Если ты его раскроешь и дадут деньги, то потянутся еще траты, поэтому надо сделать предметное обследование. Глава города даст команду и сделают обследование. Примерно в 2020 году. Театр надо ремонтировать, потому что он остается в Нижнем Тагиле единственным из тех, что надо ремонтировать. Я думаю, нам это по силам сделать, потому что это объект знаковый для детей, уверен Владимир Радаев.

Мост через Тагильский пруд, трамваи и дороги Среди проектов, требующих финансирования, и те, что относятся к транспортной сфере. Развитие трамвайного движения, а также начало строительства моста через пруд - средства на эти цели также запланировано получить из бюджета.

Главный вопрос, который на слуху, - это строительство моста. Конечно, обещали. ЕВРАЗ подписал соглашение, он выделяет деньги, надо выполнять соглашение, считает Владимир Радаев.

Как всегда, сложность по дорожным делам. Это одна из проблем, которую надо решать. По Нижнему Тагилу, помимо областных средств, на дорожные дела предполагается и федеральное финансирование. Что касается наиболее актуальных и значимых проектов, конечно, побьемся за строительство моста. Кто-то нас за это упрекает, но я лично убежден, что он необходим, как транспортная развязка. Транспортная логистика, городу надо развиваться, в том числе общественный транспорт это почувствует. Надо стартовать. К юбилею города надо сделать. В планах до юбилея города получать по три трамвая, чтобы обновить парк. Вроде цифра небольшая - три трамвая, вроде и деньги то небольшие, но тем не менее – спорим по этой позиции,поделился Михаил Ершов.

Дополнительные 4 часа освещения в городе Не все проекты Нижнего Тагила могут получить поддержку в областном правительстве, однако депутаты продолжат добиваться финансирования всех заявленных статей, в том числе в процессе корректировок в течение года.

На сегодня поступают обращения граждан, и мы давно говорим о том, что у нас не хватает собственных средств на то, чтобы освещать город на четыре часа дольше, нежели сегодня это происходит. Как вы знаете, у нас город трудовой, рабочий и ряд предприятий работают в три смены. Люди идут с работы домой, сталкиваются с трудностями - нет освещения в городе,сказал Владислав Пинаев.

В этом году мы сделали 4 квартальные корректировки бюджета и добавили плюсом к бюджету 23 миллиарда. Если бюджет 2019 года по доходам будет такой же успешный, то, я думаю, что мы по Нижнему Тагилу все «хотелки», наверное, закроем. Сложность в том, что денег не хватает, потому что 94 муниципальных образования, у всех серьезные планы,говорит Михаил Ершов.

Нижний Тагил - город-донор, которому на пороге 300-летия нужны максимальные бюджеты Мы просим не больше и ни меньше. Мы просим ровно столько, сколько нужно для жизни города. Город труженик. 17% производства Свердловской области – это город Нижний Тагил. Два крупнейших промышленных предприятия: ЕВРАЗ и УВЗ. Второй город по величине в Свердловской области. Город-донор. Ранее он недополучал, что положено городу-труженику, поэтому надо брать то, что город заслужил,уверен Михаил Ершов.