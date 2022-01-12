Стали известны детали строительства госпиталя на месте заброшенного училища на Уктусе

Стали известны детали строительства госпиталя на месте заброшенного училища на Уктусе
Стали известны детали строительства госпиталя на месте заброшенного училища на Уктусе
Сегодня, 18:36ЭкономикаФото: 1MI
Детали строительства госпиталя на месте заброшенного училища на Уктусе в Екатеринбурге рассказали военные. Минобороны РФ уже заключило контракт на составление проекта.

Планируется, что в новом госпитале будет 530 коек для пациентов. Также учтен демонтаж существующих зданий и сооружений, сообщил замминистра обороны Тимур Иванов в письме депутату Госдумы Андрею Альшевских.

На данный момент уже получено положительное заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям и начата работа по разработке проекта. Планируется получить по нему положительное заключение уже в 2022 году.

В Минобороны добавляют, что на 2022 год бюджет уже был сформирован поэтому выделение средств возможно при планировании оборонного заказа на 2023 и плановые 2024 и 2025 года.

Напомним, екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище открылось в 1992 году, а в 2011 остановило работу. После его расформирования военные были переведены в Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

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