Крушинский Константин Николаевич: топ-3 способа купить виллу в Монако

Главный рынок жилой недвижимости Монако находится в Монте-Карло, который славится своими казино. Самым престижным местом является центр района. Цены падают соответственно на десять-пятнадцать процентов, если двигаться на восток или запад от этой точки. Большая часть доступной недвижимости в Монако и Монте-Карло – это квартиры, от небольших студий до больших роскошных триплексов и пентхаусов.

Рекомендации Крушинского Константина Николаевича: покупка виллы Существует также большой выбор среди роскошных вилл: те, что выходят на гавань и обладают видом на океан, они, естественно, дороже. Приобрести виллу в Монако довольно просто. Там нет никаких ограничений на владение недвижимости иностранцами. Подробнее.

Итак, шаг первый – выбор агентства, советует Крушинский Константин Николаевич. Чаще всего агентство рекомендуют довольные клиенты. Агент сопровождает вас на всех этапах сделки: поиск подходящих вариантов, организация просмотров, согласование цен, подписание и регистрация договора, а также оплата аренды и коммунальных платежей. Если вы обнаружили в покупаемом жилье протекающий кран или вы хотите завести собаку, сначала обратитесь в агентство. Возможно, вам придется иметь дело с одним и тем же агентом в течение многих лет. Поэтому важно найти надежного человека, для которого вы будете приоритетным клиентом.

Что еще интересно знать при подписании договора на аренду или продажу? Если у вас есть дети, то при подаче заявления на проживание в Монако вам может потребоваться подтверждение того, что у них есть приличное жилье. И помните – если вы покупаете виллу в Монако, ваши шансы на получение вида на жительство значительно возрастают.

Оформление покупки виллы в Монако у нотариуса Переговоры в Княжестве начинаются с письменного предложения о покупке. Настоящий агент по недвижимости не передает устные заявки – только исключительные обстоятельства позволят воспользоваться такой возможностью. В Княжестве Монако покупатель также должен заплатить агенту комиссию. Эти сборы составляют три процента в расчете от цены продажи и НДС.

Вторым шагом к приобретению виллы в Монако является работа с нотариусом, указывает Крушинский Константин Николаевич. Вам понадобятся услуги государственного нотариуса, чтобы обеспечить соблюдение условий и убедиться, что условия соглашения соответствуют закону. Покупка обычно происходит в два этапа: подписание договора, а также оформление передаточного акта у нотариуса.

Покупатель представляет подробное письменное предложение - с подробностями и описанием товара, предлагаемой цены и условий и сроков приобретения. При подписании договора покупателя обычно просят внести залог в размере десяти процентов от цены, которую может удержать нотариус или агент по недвижимости.

Продажа может быть завершена довольно быстро, и вам понадобится от одного до двух месяцев. Затраты на покупку виллы будут включать в себя гонорары адвокатов, плату нотариусам, регистрационные сборы, налоги, агентские сборы и т.д.

Предложение о покупке и внесение предоплаты Покупателя недвижимости могут также попросить подписать предварительный договор – первоначальное предложение покупателя продавцу. Это обычная практика, особенно на оживленном рынке недвижимости, где не существует механизма, который дает вам право пересмотреть поспешную покупку и вернуть свой залог.

Поэтому третьим шагом в покупке виллы в Монако является обязательное внесение предоплаты, отмечает Константин Крушинский. Дело в том, что предложение о покупке виллы должно поддерживаться депозитом. Это значит, что письменное предложение покупателя должно быть подтверждено предоплатой, которая будет взиматься нотариусом после принятия предложения.

Этот депозит используется для демонстрации серьезности предложения продавцу. Обычно договариваются на сумму около десяти процентов от общей стоимости. Цена продажи, как и депозит, в большинстве случаев зависит от ситуации.

В Монако это, как правило, делается с помощью одного чека из банка в Княжестве Монако при принятии предложения. Таким образом, предложение обладает реальной юридической ценностью в Монако. Когда оно принято и подтверждено проверкой депозита, принятое предложение является твердым обязательством обеих сторон.

Если покупатель должен отказаться от сделки после того, как продавец согласился на продажу, то чек на депозит будет храниться у продавца. С другой стороны, столкнувшись с неблагонадежным продавцом, вы должны знать, что в этом случае ваш залог возвращается к нотариусу. Продавец должен будет выплатить компенсацию на такую же сумму. В этом случае существует процедура для принудительного изъятия, замечает Константин Крушинский