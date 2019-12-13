На Урале налоговая банкротит сеть магазинов текстиля «Атланттекс»
Сегодня, 09:41ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Межрайонная инспекция ФНС подала иск в Арбитражный суд Свердловской области о признании банкротом сети магазинов текстиля «Атланттекс», пишет РБК.
Сюжеты: Екатеринбург
Сумма исковых требований неизвестна. На сайте ФНС, по данным на 1 ноября этого года, торговая сеть имеет задолженность по налогам чуть более тысячи рублей. Владелец сети Павел Алянич заявил, что не знает ничего об иске.
В настоящий момент торговая сеть имеет в Екатеринбурге 18 магазинов, оптовый склад, а также магазин в Первоуральске. Филиалы компании есть в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Тюмени.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей