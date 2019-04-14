Нижний Тагил и другие города области получат 200 млн рублей на новые лифты

Больше всего денег достанется Екатеринбургу, уральская столица получит 150 млн рублей. Хотя городские власти утверждают, что это лишь половина от необходимой суммы, которая поможет полностью заменить 200-210 изношенных лифтов. Остальные средства будут взяты из городской казны и от местных жителей.