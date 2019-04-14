Нижний Тагил и другие города области получат 200 млн рублей на новые лифты
Сегодня, 00:00ЭкономикаФото: pixabay.com
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Из регионального бюджета в 2019 году планирует выделить 200 млн рублей и направить их на замену лифтового хозяйства в семи городах Свердловской области, сообщает «Уралинформбюро».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Больше всего денег достанется Екатеринбургу, уральская столица получит 150 млн рублей. Хотя городские власти утверждают, что это лишь половина от необходимой суммы, которая поможет полностью заменить 200-210 изношенных лифтов. Остальные средства будут взяты из городской казны и от местных жителей.
Оставшаяся от 200 млн сумма будет направлена в Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Ревду, Рефтинский, Краснотурьинск и Заречный. Проект постановления правительства Свердловской области о выделении средств уже размещен на сайте регионального Минэнергетики и ЖКХ в разделе «Антикоррупционная экспертиза».
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