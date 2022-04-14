В Свердловской области более половины молока оказалось фальсифицированным

В Свердловской области нашли фальсифицированные мясо и молоко. В связи с этим работники Россельхознадзора проверили выпускающуюся на местных предприятиях продукцию. Выяснилось, что создатели все чаще добавляют в продукцию растительные масла и соевые белок, сообщает «КП-Екатеринбург».
С начала 2022 года эксперты взяли 21 пробу «молочки». Из них 12 оказались фальсификатами, несоответствующим нормативным показателям. Это 57% продукции. В мясе из 24 проб 7 оказалось фальсификатом, это 29%.
Специалисты пресекли оборот сливочного масла (66,8 тонн), рыбы (почти 16 тонн) и 28 тонн мяса. С начала 2022 года успели провести рейды в 83 магазинах региона. В связи с этим 147 лицам перестали предоставлять доступ в «Меркурий», еще у 23 человек его аннулировали.
Данная система мониторит допуск товаров от завода до супермаркета.