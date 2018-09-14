Пинаев добился увеличения вложений области в финансирование проектов Нижнего Тагила

Очень отрадно, что в этом году у нас есть понимание со всеми профильными министрами и работниками министерств. Все члены согласительной комиссии, которые представляли интересы наших коллег, поддержали Нижний Тагил. Есть понимание, что программы, которые реализуются, не просто программы города Нижний Тагил, это прежде всего областные программы, которые также войдут в копилку Свердловской области. Поэтому мы работаем вместе. Повторюсь, было очень здорово, когда мы говорили и с коллегами из министерства образования, министерства природных ресурсов, с министром энергетики и ЖКХ и с министерством транспорта, все, кому были заданы вопросы, все нас поддержали. В общем-то, все те предложения, которые мы внесли, ими были поддержаны, заключил Владислав Пинаев.