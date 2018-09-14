Пинаев добился увеличения вложений области в финансирование проектов Нижнего Тагила
Ранее обсуждалось финансирование приоритетных проектов развития Нижнего Тагила в равных долях - половина из бюджета города и половина из областного. Однако 14 сентября Владислав Пинаев на согласительной комиссии в Екатеринбурге добился 70%-ного финансирования проектов из свердловского бюджета.
Большая часть финансовой нагрузки перейдет на плечи областного бюджета, что существенно снизит затраты муниципалитета. Напомним, ранее обсуждалось финансирование 50/50, но в пятницу удалось согласовать соотношение 70/30 с уменьшением вложений из бюджета Нижнего Тагила.
Все прошло для нас достаточно хорошо! Софинансирование муниципалитетом уменьшилось с 50% до 30%. Это очень большой шаг вперед. Это действительно нам позволит уменьшить нашу долю инвестиций, а ряд приоритетных для города проектов включен в расходные полномочия региона, заявил врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
При этом поддержку получили проекты разных направлений: и образовательные, и коммунальные, и рекреационные.
Очень отрадно, что в этом году у нас есть понимание со всеми профильными министрами и работниками министерств. Все члены согласительной комиссии, которые представляли интересы наших коллег, поддержали Нижний Тагил. Есть понимание, что программы, которые реализуются, не просто программы города Нижний Тагил, это прежде всего областные программы, которые также войдут в копилку Свердловской области. Поэтому мы работаем вместе. Повторюсь, было очень здорово, когда мы говорили и с коллегами из министерства образования, министерства природных ресурсов, с министром энергетики и ЖКХ и с министерством транспорта, все, кому были заданы вопросы, все нас поддержали. В общем-то, все те предложения, которые мы внесли, ими были поддержаны, заключил Владислав Пинаев.