Свердловская область попала в число регионов-лидеров по банкротствам

По данным издания, большинство банкротств инициировали сами банкротящиеся. А при условии того, что у должника нет имущества, кредиторы ничего не могут с него взыскать. Кредиторам удалось получить восемь миллиардов рублей из взыскиваемых 226 миллиардов рублей.