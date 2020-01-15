Свердловская область попала в число регионов-лидеров по банкротствам
Сегодня, 12:50ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Количество случаев признания граждан банкротами в России в прошлом году, по сравнению с 2018 годом, выросло на 56,8%, сообщают «Известия». Среди лидеров по банкротствам оказалась Свердловская область.
По данным издания, большинство банкротств инициировали сами банкротящиеся. А при условии того, что у должника нет имущества, кредиторы ничего не могут с него взыскать. Кредиторам удалось получить восемь миллиардов рублей из взыскиваемых 226 миллиардов рублей.
Наибольшее число банкротств зарегистрировано в Москве и Подмосковье — 9,4 тысячи человек, также в лидерах оказались Самарская и Свердловская области. За пять лет количество личных банкротств граждан России выросло в 79,3 раза.
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