Ростехнадзор останавливает работу уральского завода «Фарфор Сысерти»

Причина закрытия предприятия — отсутствие лицензии на применение газового оборудования, без которой завод работает уже 15 лет. Представители Ростехнадзора обратятся в суд для окончательной приостановки работы завода. Пройти лицензирования до вынесения судом решения невозможно — на это уйдет много времени и денежных средств, сообщает Znak со ссылкой на директора предприятия Альберта Кириллова.
Сейчас на заводе собираются строить модульную котельную, для ввода в эксплуатацию которой также потребуется новая лицензия. В текущем году должны быть подготовлены проекты и получено разрешение госэкспертизы. На само строительство средства в областном бюджете планируется заложить на 2023 год.
На данный момент на заводе трудятся 70 человек, еще 20 занимаются реализацией продукции предприятия. Завод уже останавливал свою работу несколько лет назад в том числе из-за долгов за газ. Но вопрос с лицензией возник только сейчас.
В восьмидесятые годы прошлого века завод «Фарфор Сысерти» был одним из крупнейших предприятий РСФСР, занимавшихся выпуском художественных подарочных изделий. До сих пор сервизы, сделанные на заводе, дарят от имени властей региона.