IKEA решила полностью уйти из России

IKEA решила полностью уйти из России
IKEA решила полностью уйти из России
Сегодня, 15:31ЭкономикаИрина КириловаФото: 1MI
Компания IKEA из Швеции решила полностью уйти с российского рынка и закрыть все оффлайн-магазины.

Кроме того, компания имеет несколько заводов в России. Они выставлены на продажу. Однако будет возобновлена работа онлайн-магазина, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По информации анонимных Telegram-каналов, объявление менеджменту было сделано утром 15 июня. Позднее компания выступит с официальным заявлением. Сотрудников планируется сократить, а производство передать новому владельцу.

Напомним, после начала спецоперации на Украине ряд иностранных брендов принял решение прекратить работу в России. Некоторые ушли насовсем, а кто-то приостановил деятельность в связи с нарушением логистики.

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