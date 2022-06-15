IKEA решила полностью уйти из России

Кроме того, компания имеет несколько заводов в России. Они выставлены на продажу. Однако будет возобновлена работа онлайн-магазина, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
По информации анонимных Telegram-каналов, объявление менеджменту было сделано утром 15 июня. Позднее компания выступит с официальным заявлением. Сотрудников планируется сократить, а производство передать новому владельцу.
Напомним, после начала спецоперации на Украине ряд иностранных брендов принял решение прекратить работу в России. Некоторые ушли насовсем, а кто-то приостановил деятельность в связи с нарушением логистики.