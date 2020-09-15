На «ВСМПО-Ависма» 1,5 тысячи работников вернутся к «докоронавирусному» графику работы

На «ВСМПО-Ависма» 1,5 тысячи работников вернутся к «докоронавирусному» графику работы

Сегодня, 17:55ЭкономикаPhoto: 1mediainvest.ru
В сентябре на «ВСМПО-Ависма» 1,5 тысячи работников будут выведены на полный рабочий день, сообщает пресс-служба компании.

Так, к «докоронавирусному» графику вернутся почти 60% сотрудников предприятия.

В корпорации рассказали, что перевод персонала стал возможен благодаря тому, что работники согласились перейти на загруженные участки, а также в новый цех по обслуживанию промышленных объектов.

По словам директора по управлению персоналом предприятия Ирины Хасангатиной, новый цех позволит сохранить персона предприятия за счет обеспечения его работой и заработной платой.

Планируется выполнить перевод на полный рабочий день поэтапно до конца 2020 года.

Напомним, из-за пандемии коронавируса на «ВСМПО-Ависма» начался кризис, связанный с тем, что основные заказчики продукции практически приостановили производство. Это привело к падению выручки в 2,5 тысячи раз. В результате было принято решение перевести сотрудников на неполный рабочий день, а также отказаться от выплаты дивидендов акционерам предприятия.

Stories:
Верхняя и Нижняя Салда
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