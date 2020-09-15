На «ВСМПО-Ависма» 1,5 тысячи работников вернутся к «докоронавирусному» графику работы

Напомним, из-за пандемии коронавируса на «ВСМПО-Ависма» начался кризис, связанный с тем, что основные заказчики продукции практически приостановили производство. Это привело к падению выручки в 2,5 тысячи раз. В результате было принято решение перевести сотрудников на неполный рабочий день, а также отказаться от выплаты дивидендов акционерам предприятия.