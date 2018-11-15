«Умный город» Нижний Тагил: цифровизация – реальность или далёкое будущее?

Качество жизни – критерий оценки работы власти Топовые эксперты в области экономического развития городов провели пленарное заседание в рамках форума, на котором рассказали присутствующим – бизнесменам, управленцам, политикам, журналистам – о стратегии развития городов и регионов, в рамках которой вписывается конструирование цифрового будущего. Открыл пленарное заседание губернатор региона Евгений Куйвашев:

Я уверен, что у каждого есть свои стратегические планы. Сейчас эти планы актуализируются, исходя из тех достижений науки, техники, реальной жизни, с которой мы сегодня живём. Год от года количество участников этого форума говорит об интересе к таким встречам.

Затем слово взял мэр Екатеринбурга Александр Высокинский:

Нам очень приятно, что в наш город приезжает большое количество экспертов разного уровня, чтобы вместе с представителями муниципалитетов обсуждать общие цели и задачи. Мы будем обсуждать: цифровая экономика – это цель или инструмент стратегического планирования? Как запустить стратегии, которые разрабатываются на федеральном уровне? Жители города должны понимать и представлять, какие цели, задачи и приоритеты стоят у каждого города. Главным критерием эффективности работы представителей органов муниципальной власти является положительная динамика показателей социально-экономического развития. Это показатели качества жизни.

Также на форуме присутствовала Анна Ленская, помощник полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова.

Эта площадка предоставляет регионам и муниципалитетам возможность получить актуальную информацию о правовой базе стратегического планирования, обсудить насущные проблемы, узнать мнение экспертов. В этом году основной темой форума обозначено цифровая экономика и строительство умных городов. Цифровизация проникает в нашу жизнь, начиная от разработки стратегических решений и заканчивая насущными проблемами. Президент РФ в своём «майском указе» до 2024 года поставил цель обеспечить развитие 12 стратегических направлений и реализацию соответствующих нацпроектов. Национальная программа «Цифровая экономика» - это неотъемлемая часть этого процесса. Она имеет сквозной характер, пронизывает все национальные проекты и создает основу для их успешной реализации.

Сначала – борьба с оттоком населения, затем – цифровизация Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев также присутствовал на открытии форума. После официальных выступлений он пообщался со СМИ и дал свою оценку ситуации с введением «цифровизации». Глава города отметил, что для Нижнего Тагила первоочерёдной задачей является снижение оттока молодежи, рабочей силы.

Проблема для Нижнего Тагила – отток населения. В ближайшие пять лет в Тагиле некого будет брать на работу. Надо что-то делать кардинальное, такое, что повернёт историю вспять. Поэтому для нас важнее не цифровое развитие, а всё-таки развитие города. Первая проблема, которая была озвучена, – миграция населения, маятниковая миграция трудовых ресурсов, или «естественная убыль», та часть жителей, которая уезжает из города жить в другие места. С чем это связано – надо изучать и уделять этому большое внимание. Есть проекты, которые крайне тяжелы в реализации, но, тем не менее, мы обязаны доводить эти темы до конца. Если мы действительно сможем на сегодня остановить отток людей из города, тогда можно говорить и о внедрении современных технологий, я глубоко убеждён, что это вторично.

«Умные города»: экономия в ЖКХ и безопасность Лейтмотивом форума в 2018 году стала тема «цифровое будущее». Это явление сейчас называют «цифровизация»: стремление страны, регионов и отдельных городов внедрить цифровые технологии в жизнь.

Если мы говорим о ближайшем будущем, то я абсолютно уверен, что произойдёт следующее. В сфере ЖКХ: будет понятно, кто сколько ресурсов расходует, где расходует, на что расходует. Каждый житель города будет видеть онлайн, сколько он расходует тепла, воды, электроэнергии. Это абсолютно реально, это то, что принесёт максимальную пользу всем – городу в плане бюджета, жителям в плане экономии (порядка 50%). Есть возможность сэкономить уже сейчас. При установке «умных систем» в школе получается экономия за счёт того, что в разных помещениях по-разному происходит обогрев, разное освещение – в зависимости от того, какое освещение за окном. Учёт таких тонких моментов позволяет действительно сэкономить. Другой момент – безопасность. В городах, максимально оснащённых системами видеонаблюдения нет смысла совершать преступления, это система предиктов – где, что может произойти. При внедрении её можно будет спокойно гулять утром, днём и ночью, и быть спокойным за детей и граждан города, пояснил спикер форума Сергей Гусев, директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком».

По мнению главы Нижнего Тагила, город сначала должен справиться с проблемой оттока населения, а затем перейти к масштабной «цифровизации». За счёт этого явления, по мнению экспертов, возможно обеспечение безопасности, создание комфорта, экономия энергоресурсов и тепловой энергии.

В цифровом развитии весь мир ушёл глубоко вперёд, нам предстоит этим только заниматься. Это перспектива, это будущее. Наверное, молодёжь без этого уже не может. Без гаджетов, мобильных средств. На эти вопросы тоже будет обращать внимание. Мне кажется, цифровизация сельских территорий мне понравилась больше всего. Например, в Висимо-Утку с её труднопреодолимыми дорогами и старенькими домами. Сегодня у нас понимание градостроительной деятельности есть. Нам не хватает именно ресурсов, уровня заработной платы. Нам нужно провести анализ и выявить факторы, сделать выводы, подчеркнул мэр Нижнего Тагила в беседе с TagilCity.ru.

Стоит отметить, что первые шаги по Нижнему Тагилу уже были реализованы. Это система «Безопасный город», проект «Светлый город», в рамках которой можно регулировать степень освещённости и производить выборочное включение наружного освещения.