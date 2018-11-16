Двухэтапная индексация тарифов ЖКХ утверждена премьер-министром России

Так как ставка НДС с 1 января 2019 года повысится с 18% до 20%, то с этого же времени индексация тарифов ЖКХ составит 1,7%.

Это будет первым ростом стоимости коммунальных услуг, которое произойдёт в предстоящем году. Второй этап приходится на 1 июля, когда тарификация вырастет на 2,4%. Таким образом, планируемое повышение тарифов в 2019 году составит 4,1%, сообщает «Екатеринбург.рф».