Двухэтапная индексация тарифов ЖКХ утверждена премьер-министром России
Сегодня, 07:00ЭкономикаФото: pixabay.com
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Постановление о планомерном повышении тарифов ЖКХ было подписано премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В 2019 году цены коммунальных услуг будут проиндексированы дважды в связи с ростом НДС.
Так как ставка НДС с 1 января 2019 года повысится с 18% до 20%, то с этого же времени индексация тарифов ЖКХ составит 1,7%.
Это будет первым ростом стоимости коммунальных услуг, которое произойдёт в предстоящем году. Второй этап приходится на 1 июля, когда тарификация вырастет на 2,4%. Таким образом, планируемое повышение тарифов в 2019 году составит 4,1%, сообщает «Екатеринбург.рф».
Соответствующее постановление было подписано Дмитрием Анатольевичем Медведевым 14 ноября. В правительстве отметили, что ранее индексация происходила единожды, 1 июля, и в среднем на 4%.
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