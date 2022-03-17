Почти на 20% взлетел в цене за неделю сахар в магазинах Свердловской области

Неделей ранее сахар обходился покупателям в 60,48 рубля, по данным Свердловскстата. Цена килограмма соли увеличилась до 12,72 рубля (+2,66%).
Значительно за неделю подорожали овощи. Капуста стоила 69,35 рубля (+7,1%), морковь — 53,79рубля (+6,66%), картофель — 48,44 рубля (+2,45%), лук — 28,87 рубля (+2,16%), а помидоры — 235,93 рубля (+10,93%).
Килограмм курицы в среднем покупатели могли приобрести за 174,83 рубля (+2,14%), литр молока подорожал до 60,88 рубля (+1,28%), десяток яиц стоил 81,66 рубля (+0,58%).
Также в цене поднялись рыба и мясо, вареная колбаса, конфеты и печенье, крупы и макароны. Немного подешевели консервы для детского питания (фруктовые и мясные), сметана, творог и маргарин.
Напомним, власти Свердловской области просят жителей региона не устраивать ажиотаж и не скупать в магазинах сахар, соль и крупы. Поставки товаров и продуктов на Урале идут регулярно и в необходимом объеме.