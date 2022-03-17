Почти на 20% взлетел в цене за неделю сахар в магазинах Свердловской области

Сахар в Свердловской области за неделю подорожал почти на 20%

На 19,91% подорожал сахар в Свердловской области за неделю с 4 по 11 марта. Килограмм продукта в среднем стоил 72,52 рубля за килограмм.

Неделей ранее сахар обходился покупателям в 60,48 рубля, по данным Свердловскстата. Цена килограмма соли увеличилась до 12,72 рубля (+2,66%). Значительно за неделю подорожали овощи. Капуста стоила 69,35 рубля (+7,1%), морковь — 53,79рубля (+6,66%), картофель — 48,44 рубля (+2,45%), лук — 28,87 рубля (+2,16%), а помидоры — 235,93 рубля (+10,93%). Килограмм курицы в среднем покупатели могли приобрести за 174,83 рубля (+2,14%), литр молока подорожал до 60,88 рубля (+1,28%), десяток яиц стоил 81,66 рубля (+0,58%). Также в цене поднялись рыба и мясо, вареная колбаса, конфеты и печенье, крупы и макароны. Немного подешевели консервы для детского питания (фруктовые и мясные), сметана, творог и маргарин. Напомним, власти Свердловской области просят жителей региона не устраивать ажиотаж и не скупать в магазинах сахар, соль и крупы. Поставки товаров и продуктов на Урале идут регулярно и в необходимом объеме. Запасы продуктов есть: свердловчан просят не скупать массово крупы, сахар и соль

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