1,5 млн рублей выделено на День картофельного поля в Свердловской области

На сайте госзакупок размещена информация о проведении праздника картофельного поля 22-23 августа в Свердловской области в селе Кочневское Белоярского городского округа.

Заявки на проведение праздника принимаются до 24 июля, 27 июля состоится электронный аукцион, на котором определится подрядчик.

Подрядчик должен обеспечить сельскохозяйственную выставку участниками, организовать площадки, культурно-деловую программу и питание, встретить и разместить гостей, а также обеспечить инфраструктуру и мультимедийное оборудование, осуществить информационно-рекламную деятельность.

Согласно техзаданию, на территории площадью 30 га должны быть установлены шатры: основной на 300 посадочных мест и VIP на 50 мест. Также будут размещены три шатра-пагоды. В мероприятии примут участие не менее 100 организаций и предприятий, среди которых ученые, семеноводы, поставщики специальной техники и оборудования, средств защиты растений и агрохимии, представители Минсельхоза РФ.