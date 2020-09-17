ЕВРАЗ и «ВСМПО-Ависма» вошли в в топ-200 крупнейших организаций России

На 64 месте находится группа «Синара», ее годовая выручка составила 161,5 миллиарда рублей. Штаб-квартира группы находится в Екатеринбурге. «Синара» занимается транспортным машиностроением, а также развивает финансовый, туристический и другой бизнес.