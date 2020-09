ЕВРАЗ и «ВСМПО-Ависма» вошли в в топ-200 крупнейших организаций России

Семь компаний из Свердловской области вошли в топ-200 крупнейших предприятий России, сообщает журнал Forbes.

На восьмом месте списка стоит промышленный холдинг ЕВРАЗ. Выручка холдинга за 2019 год составила 770,3 миллиарда рублей, там трудоустроены более 70 тысяч сотрудников. На 64 месте находится группа «Синара», ее годовая выручка составила 161,5 миллиарда рублей. Штаб-квартира группы находится в Екатеринбурге. «Синара» занимается транспортным машиностроением, а также развивает финансовый, туристический и другой бизнес. 66 место в списке с выручкой 159 миллиардов рублей занимает екатеринбургская «Русская медная компания», которая объединяет 13 металлургических и горнодобывающих предприятий. Около 90% добычи отправляется на экспорт. УГМК оказалась на 67 месте, ее выручка составила 155 миллиардов рублей. Компания является одним из крупнейших производителей меди, цинка и драгоценных металлов в России. 110 место в рейтинге досталось корпорации «ВСМПО-Ависма» с 105,43 миллиардами рублей. Компания является крупнейшим в мире производитель титана. На строчку ниже находится компания «Элемент-трейд», которая является владельцами торговой сети «Монетка». Их выручка за прошедший год составила 103,9 миллиарда рублей. На 132 месте в топе — «Уральские авиалинии», которые являются пятым по размеру авиаперевозчиком России. Их выручка была 88,5 миллиарда. Напомним, что аэропорт Кольцово вошел в топ самых красивых аэропортов России, он находится на четвертом месте. Аэропорт Кольцово вошел в топ самых красивых «воздушных гаваней» России

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter