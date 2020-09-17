ЕВРАЗ и «ВСМПО-Ависма» вошли в в топ-200 крупнейших организаций России

ЕВРАЗ и «ВСМПО-Ависма» вошли в в топ-200 крупнейших организаций России

Сегодня, 15:12ЭкономикаPhoto: pixabay.com
Семь компаний из Свердловской области вошли в топ-200 крупнейших предприятий России, сообщает журнал Forbes.

На восьмом месте списка стоит промышленный холдинг ЕВРАЗ. Выручка холдинга за 2019 год составила 770,3 миллиарда рублей, там трудоустроены более 70 тысяч сотрудников.

На 64 месте находится группа «Синара», ее годовая выручка составила 161,5 миллиарда рублей. Штаб-квартира группы находится в Екатеринбурге. «Синара» занимается транспортным машиностроением, а также развивает финансовый, туристический и другой бизнес.

66 место в списке с выручкой 159 миллиардов рублей занимает екатеринбургская «Русская медная компания», которая объединяет 13 металлургических и горнодобывающих предприятий. Около 90% добычи отправляется на экспорт.

УГМК оказалась на 67 месте, ее выручка составила 155 миллиардов рублей. Компания является одним из крупнейших производителей меди, цинка и драгоценных металлов в России.

110 место в рейтинге досталось корпорации «ВСМПО-Ависма» с 105,43 миллиардами рублей. Компания является крупнейшим в мире производитель титана.

На строчку ниже находится компания «Элемент-трейд», которая является владельцами торговой сети «Монетка». Их выручка за прошедший год составила 103,9 миллиарда рублей.

На 132 месте в топе — «Уральские авиалинии», которые являются пятым по размеру авиаперевозчиком России. Их выручка была 88,5 миллиарда.

Напомним, что аэропорт Кольцово вошел в топ самых красивых аэропортов России, он находится на четвертом месте.

Related news:
рейтингРоссияпредприятие
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы