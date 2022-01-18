Минеева: Соглашение о сотрудничестве с МАИБ заключено

Минеева: Соглашение о сотрудничестве с МАИБ заключено
Минеева: Соглашение о сотрудничестве с МАИБ заключено
Сегодня, 01:05ЭкономикаФото: фрагмент видео
Бизнес-омбудсмен столицы России Татьяна Минеева и президент Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) Марат Кабаев договорились о взаимодействии. Стороны заключили соответствующее соглашение.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей отметила, что прездент МАИБ Марат Кабаев является проверенным партнером в области укрепления сотрудничества между инвесторами и российским бизнес-сообществом, сообщает Rostovgazeta.ru

Международная ассоциация исламского бизнеса оказывает эффективную поддержку партнерских связей в разных областях предпринимательства, в том числе в производстве, строительстве, торговле и сельском хозяйстве. В настоящее время более 30 стран мира входят в состав МАИБ, включая ОАЭ, Турцию, Саудовскую Аравию, Бахрейн.

«Еще во время Российского исламского экономического форума я увидела, что ассоциация готова к сотрудничеству. И вот сегодня лишнее тому подтверждение», — поделилась Татьяна Минеева.

По словам омбудсмена, инвесторы должны подготовить не только проекты, но и требуемый объем финансирования для их осуществления. В связи с этим необходимо разработать дополнительный инвестиционный канал, при этом данная работа должна быть проведена совместно с органами власти и инвестиционным сообществом.

Татьяна Минеева также добавила, что московские предприниматели всегда были открыты для обмена опытом.

«Нам есть чем поделиться. И уверена: с Международной ассоциацией исламского бизнеса это будет взаимно полезный обмен», — подытожила омбудсмен.

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