Минеева: Соглашение о сотрудничестве с МАИБ заключено

По словам омбудсмена, инвесторы должны подготовить не только проекты, но и требуемый объем финансирования для их осуществления. В связи с этим необходимо разработать дополнительный инвестиционный канал, при этом данная работа должна быть проведена совместно с органами власти и инвестиционным сообществом.