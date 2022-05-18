Строительство нового гастромаркета стартовало в Екатеринбурге

Первый кубометр бетона в основание был залит в торжественной обстановке 17 мая 2022 года. На церемонии присутствовал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Уральского банка Сбербанка России Дмитрий Суховерхов, генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и руководители ряда компаний — инвесторов проекта.
В фундамент будущего гастромаркета была заложена капсула времени для будущих поколений с посланием и памятными медными монетами.
Алексей Орлов отметил, что «Екатеринбург-Сити» и гастромаркет являются уникальными не только для города, но и для всей России. Реализация важна для развития мегаполиса. В то же время планируется сохранить в центре города памятники архитектуры и зеленый оазис.
По словам председателя Уральского банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова, уникальная концепция «Екатеринбург-Сити» повысит инвестиционную привлекательность. В ней сочетаются деловые центры, жилые дома, гостиницы, места для отдыха и развлечений. Дмитрий Суховеров уверен, что в будущем квартал станет центром культурной, развлекательной и деловой жизни Екатеринбурга.
Разрешение на строительство было выдано «УГМК-Застройщик» в октябре 2021 года. Здание будет иметь шесть этажей в высоту. Общая площадь его составит 31,4 тысячи квадратных метров. Сам гастромаркет расположится на углу улиц Боевых дружин и Октябрьской революции. На первых двух этажах разместят гастрономический кластер с гастрорынком и уникальными ресторанными проектами. На 4-6 этажах расположатся офисы.
Также в здании будут зеленые террасы на каждом этаже. Рестораны смогут там открыть летние веранды, а офисы смогут создавать места для отдыха. Кроме того, в здании можно будет проводить лекции, выставки, презентации. На улице будет создан летний кинотеатр, площадка под мероприятия open-air, которая зимой будет катком.
По словам гендиректора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, гастромаркет является уникальным объектом, задающим тон и направление дальнейшей застройки квартала. Смысл в том, что новая концепция не будет похожа на классическую.
6-ти этажное здание спроектировано в виде атриума с широкими коридорами, стеклянными перегородками и обилием естественного света. Это креативное и стильное пространство, где екатеринбургские рестораторы и гастроэтузиасты смогут реализовать свои самые смелые идеи и проекты, где будет комфортно работать представителям разных творческих профессий — дизайнерам, художникам, архитекторам, рекламным агентствам и другим, сказал Евгений Мордовин.
Он отметил удачное расположение, так как рядом находятся практически все пешеходные маршруты центра.