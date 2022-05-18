Строительство нового гастромаркета стартовало в Екатеринбурге

Разрешение на строительство было выдано «УГМК-Застройщик» в октябре 2021 года. Здание будет иметь шесть этажей в высоту. Общая площадь его составит 31,4 тысячи квадратных метров. Сам гастромаркет расположится на углу улиц Боевых дружин и Октябрьской революции. На первых двух этажах разместят гастрономический кластер с гастрорынком и уникальными ресторанными проектами. На 4-6 этажах расположатся офисы.