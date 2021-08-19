В ликвидируемом банке «Нейва» выявили недостачу более 95 млн рублей

В ликвидируемом банке «Нейва» аудиторы обнаружили недостачу имущества на сумму более 95 миллионов рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и подтверждающих документов. Также было выявлено 4502 единицы банковского оборудования. Напомним, что 16 апреля 2021 года Центробанк отозвал лицензию у «Нейвы», так как счел, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и допускала нарушения в области финансирования терроризма. В тот же день вкладчики банка атаковали офисы. На место пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. Банком-агентом назначен банк «Открытие», который возвращает деньги клиентов «Нейва». Суд разрешил ЦБ принудительно ликвидировать уральский банк «Нейва»

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