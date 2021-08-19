В ликвидируемом банке «Нейва» выявили недостачу более 95 млн рублей

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и подтверждающих документов. Также было выявлено 4502 единицы банковского оборудования.
Напомним, что 16 апреля 2021 года Центробанк отозвал лицензию у «Нейвы», так как счел, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и допускала нарушения в области финансирования терроризма.
В тот же день вкладчики банка атаковали офисы. На место пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. Банком-агентом назначен банк «Открытие», который возвращает деньги клиентов «Нейва».