В ликвидируемом банке «Нейва» выявили недостачу более 95 млн рублей

В ликвидируемом банке «Нейва» выявили недостачу более 95 млн рублей
В ликвидируемом банке «Нейва» выявили недостачу более 95 млн рублей
Сегодня, 15:19ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
В ликвидируемом банке «Нейва» аудиторы обнаружили недостачу имущества на сумму более 95 миллионов рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и подтверждающих документов. Также было выявлено 4502 единицы банковского оборудования.

Напомним, что 16 апреля 2021 года Центробанк отозвал лицензию у «Нейвы», так как счел, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и допускала нарушения в области финансирования терроризма.

В тот же день вкладчики банка атаковали офисы. На место пришлось вызвать сотрудников Росгвардии. Банком-агентом назначен банк «Открытие», который возвращает деньги клиентов «Нейва».

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