Прокуратура не нашла оснований в угрозах обесточить Тагильскую лагуну

Они заявляли, что сети в эксплуатацию не введены, но их фактически используют. В ходе проверки это подтверждения не нашло,рассказал TagilCity.ru помощник прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Иван Перегуд.

«Урастроймонтаж» с выводами прокуратуры не согласился. В «УСМ» рассказали, что «Облкоммунэнерго», который поставляет энергию на набережную, параллельно с правоохранителями изучал ситуацию, а после этого начал переговоры о выкупе указанных кабелей. В компании-энергопоставщике обещали дать комментарий позже.

Ранее мэрия уточняла, что обслуживание социальных объектов на Тагильской лагуне осуществляется через оборудование, состоящее на муниципальном балансе. Представители «Урастроймонтажа» настаивают, что указанные в их заявлении кабели подпитывают не соцобъекты, а конкретно «Демидов Плаза», «Nebar» и «Bright Fit», а также часть жилых домов возле набережной. По их словам, эти сети ещё при строительстве проложили по договорённости с экс-главой города Сергеем Носовым, но с тех пор они не были выкуплены.