Прокуратура не нашла оснований в угрозах обесточить Тагильскую лагуну
Прокуратура Ленинского района не выявила нарушений в эксплуатации энергосетей Тагильской лагуны, о которых сообщал построивший набережную «Урастроймотнаж». Напомним, в августе компания заявляла, что при строительстве проложила свои собственные энергокабели, но не получила за них оплату, и теперь планирует их изъять.
Накануне, 19 сентября, прокуратура сообщила, что не нашла оснований в заявлении «УСМ».
Они заявляли, что сети в эксплуатацию не введены, но их фактически используют. В ходе проверки это подтверждения не нашло,рассказал TagilCity.ru помощник прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Иван Перегуд.
«Урастроймонтаж» с выводами прокуратуры не согласился. В «УСМ» рассказали, что «Облкоммунэнерго», который поставляет энергию на набережную, параллельно с правоохранителями изучал ситуацию, а после этого начал переговоры о выкупе указанных кабелей. В компании-энергопоставщике обещали дать комментарий позже.
Ранее мэрия уточняла, что обслуживание социальных объектов на Тагильской лагуне осуществляется через оборудование, состоящее на муниципальном балансе. Представители «Урастроймонтажа» настаивают, что указанные в их заявлении кабели подпитывают не соцобъекты, а конкретно «Демидов Плаза», «Nebar» и «Bright Fit», а также часть жилых домов возле набережной. По их словам, эти сети ещё при строительстве проложили по договорённости с экс-главой города Сергеем Носовым, но с тех пор они не были выкуплены.