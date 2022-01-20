На 121% подорожала за год капуста в Свердловской области

Цена на капусту в декабре 2021 года достигла 46,82 рубля за килограмм в Свердловской области. С декабря 2020 года овощ подорожал на 121% по данным Свердловскстата.

За этот же период килограмм картофеля поднялся в цене до 42,26 рубля (+54,07%), морковь подорожала до 42,36 рубля (+32,25%), а лук — до 27,95 рубля (+6,06%). В среднем свердловчане покупали в декабре 2021 года килограмм курицы за 178,63 рубля (+25,39%), десяток яиц — за 83,04 рубля (+18,35%), а литр молока — за 57,66 рубля (+12,4%). Цена на свинину, говядину и баранину за год поднялась от 10 до 13%, хлеб разных сортов подорожал от 6 до 9%, а вермишель и гречневая крупа — примерно на 13%. По данным статистики на основные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, за год подешевели только на яблоки на 11% (до 97,18 руб/кг), все остальные продукты подорожали. Фото: 1MI Напомним, с конца 2021 года по 10 января 2022 года помидоры в Свердловской области подскочили в цене на 14%, до 172 рублей за килограмм. Помидоры подорожали почти на 14% с конца 2021 года в Свердловской области

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