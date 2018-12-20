Цех по производству самолетов L-410 открылся в «Титановой долине» в Верхней Салде

Реализацией проекта локализации производства самолетов региональной авиации займется Уральский завод гражданской авиации. На эти цели выделены 198,9 млн рублей.

На церемонию открытия цеха в Верхнюю Салду прибыл заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров. По его словам, данный проект находился на особом контроле министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Замминистра возложил надежды на возможности региональной авиации в оказании экстренной помощи жителям отдаленных поселков.

Важность проекта авиационного цеха подчеркнул и вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, который заявил, что производство самолетов в регионе развивает новые компетенции. Авиационный цех в «Титановой долине» - это второй новый проект Свердловской области после запуска предприятия по глубокой обработке титана «Уралбоинг» в сентябре 2018 году.